Réveillon de Todos começa com reggae e milhares de pessoas nas ruas do Centro de São Luís

A tradicional Quinta do Reggae foi especial nesta última quinta-feira (27) do ano. Ao som de bandas como a Tribo de Jah, DJs e radiolas, milhares de pessoas celebraram na Praça do Reggae, Centro Histórico de São Luís, o primeiro dia da programação oficial do Réveillon de Todos 2019. O evento terá seis dias de festa, com todos os shows em praças e espaços públicos.

“Foi muito bem pensado porque dessa forma o poder público garante a acessibilidade cultural, as pessoas estão na rua, ocupando os espaços, os eventos são de graça em locais com transporte público, tem que haver esse incentivo, sim!”, avaliou a professora de Teatro e atriz Layza Cutrim.

Acompanhada das amigas, Layza, que frequenta a Quinta do Reggae promovida no espaço semanalmente, também aprovou a inclusão da festa no Réveillon e a programação especial da noite.

“Gosto muito da Tribo de Jah não apenas pelo que cantam, mas pelo que representam também, eles não cantam apenas Regueiros Guerreiros nas letras, mas incluem regueiros realmente guerreiros com limitações físicas”, completou.

Promovido pelo Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Sectur), o Réveillon de Todos 2019 teve ainda entre as atrações do primeiro dia os DJs Natty Nayfson, Ademar Danilo, e houve a participação de trancistas, apresentações de danças e moda reggae, uma valorização para quem vive do ritmo.

“Comecei a expor aqui às quintas-feiras e gostei muito porque é um espaço novo em que a gente tem muita visibilidade, nosso trabalho voltado para a Moda Reggae é valorizado”, disse a artesã e crocheteira Élida Muniz.

Show

No palco, a Tribo de Jah apresentou alguns dos sucessos que marcaram os 30 anos de carreira, como ‘Regueiros Guerreiros’, ‘Babilônia em Chamas’ e ‘Morena Raiz’. O vocalista, compositor e guitarrista, Fauzi Beydoun subiu ao palco com os músicos Marcelo Rabelo, Aquiles Rabelo, Pedro Beydoun, João Rodrigues e Neto Enes.

Com turnê rodando o Brasil, o vocalista elogiou a inciativa e agradeceu a oportunidade de tocar no Maranhão.

“É uma oportunidade muito especial, a gente tem desejado vir para o Maranhão. Tocar no Maranhão é tudo de bom e não podia ser melhor, o Réveillon de Todos é uma iniciativa muito bacana, porque vem privilegiar os artistas da terra, a gente se sente muito grato e em estado de graça de poder tocar na Praça do Reggae, no Centro Histórico, muito bom!”, afirmou Fauzi.

Réveillon de Todos 2019

O Réveillon de Todos 2019 se estende até a próxima terça-feira (1º) e tem ainda destaques como o grupo Raça Negra, na noite da virada e o cantor e compositor maranhense Zeca Baleiro, além deles, confira outras atrações na programação completa:

Dia 29 / Sábado

Avenida Litorânea

Governo do Maranhão e Festival BR apresentam

19h – Dj A Lenda Brother

20h30 – Show Criolina

22h – Show Zeca Baleiro

Dia 30 / Domingo

Madre Deus / Ceprama

Grito de Carnaval

Cortejo (Concentração a partir das 16h30 no Beco do Gavião)

Tribo Curumim

Fuzileiros da Fuzarca

Bloco Akomabu

Escola Marambaia do Samba

Palco do Ceprama

19h – Bloco Jegue Folia

20h – Bloco Lamparina

20h45 – Bloco Bota pra Moer com Criolina

21h30 – Bloco Bittencá e Acolá com Flávia Bittencourt

22h15 – Bloco Samba, Carnaval e Argumento

Dia 30 / Domingo

Ocupação Artística

Pôr do Sol – Forte Santo Antônio

17h30 – Cantinho do Choro

Dia 31 / Segunda-feira

Av. Litorânea

Show da Virada

19h – DJ Paulo Pringles (Rádio Jovem Pan Nacional)

20h30 – Fabrícia e Banda

22h – Argumento

23h30 – Raça Negra

01h – Guto Ximenes com Levada do Teco

02h30 – Gerrard Lima

Tenda Eletrônica (Djs)

Desert

Kisifux

Flávio Pastel

Dia 1º/ Terça-feira

Praça Pedro II, centro histórico de São Luís

Show de Boas Vindas 2019

A partir das 17h

Coral Paz e Bem

Banda do Bom Menino

Flávia Bittencourt (hino)

Show ‘Com o afeto das canções’ – Joãozinho Ribeiro e

Milena Mendonca

Celia Maria

Josias Sobrinho

Zeca Baleiro