Retrospectiva – Maranhão vira moda com ações e programas planejados para fomentar o turismo

O turismo no Maranhão tem crescido nos últimos meses tanto em ocupação hoteleira quanto na movimentação do fluxo de passageiros, esse resultado é fruto do trabalho realizado ao longo dos últimos cinco anos. A expressão o ‘Maranhão está na moda’ é consequência de ações planejadas e executadas de forma eficiente pela Secretaria de Estado do Turismo (Setur). Prova disso é a melhoria nos resultados em todos os setores e programas da Setur.

Até novembro de 2019, o Cadastur teve 835 empresas formalizadas, os cursos de qualificação capacitaram 3.089 pessoas, o programa Mais Infância Mais Turismo sensibilizou 5.818 crianças, foram 13 participações em eventos nacionais e internacionais, 10 polos visitados com o trabalho de regionalização, 558 novos artesãos cadastrados e 27 mil pessoas atendidas nos CAT.

O secretário de Estado do Turismo, Catulé Junior, comenta os números positivos do setor. “Quando assumi fiz questão de manter todo o corpo técnico e conhecer o trade maranhense. Bons resultados são frutos de parcerias e gestão comprometida. Para 2020 temos metas ainda mais ousadas para alavancar o turismo regional”, explicou Catulé Junior.

Entre os novos programas lançados em 2019 pela Setur estão o Ceprama Itinerante, que consiste em uma feira de artesanato que tem rodado o Maranhão, e o Mais Viver Praia, que promove ações de lazer e diversão nas férias em São Luís. Há também o Minuto Turismo, um informe semanal criado em março para levar informações sobre o turismo feito no Maranhão e que tem sido citado como case de sucesso nacional.

Outro importante iniciativa implementada este ano foi o Prêmio do Turismo do Maranhão. Em sua primeira edição, o evento contou com 18 finalistas nas categorias de artesanato, meios de hospedagem, bares e restaurantes, guias de turismo, agências de viagem e municípios.

Ações para 2020

Novos roteiros, novas qualificações e campanhas promocionais estão em produção. Destaque para o roteiro turístico da Madre Deus, App Maranhão Terra de Encantos e o tour da terceira idade que serão apresentados no próximo ano.

No começo de janeiro acontecerá o seminário interno para prestação de contas e planejamento das áreas que compõem a Setur, para que assim haja alinhamento entre todos os colaboradores da pasta.