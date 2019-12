Retrospectiva – Maranhão reduz índices de criminalidade com investimentos em Segurança Pública

Nos últimos cinco anos, a gestão da Segurança Pública no Maranhão é marcada pelos resultados positivos com a redução dos índices de criminalidade, alcance de metas e uma série de investimentos no setor. Entre os maiores destaques está o aumento do efetivo, a promoção de medidas que valorizam o policial, além de investimentos em infraestrutura das instalações de segurança, aquisição de materiais e equipamentos.

O secretário de Estado de Segurança Pública (SSP), Jefferson Portela, destacou que os números mostram o caminho certo da gestão estadual, na superação das próprias metas e cumprindo o que exigem os órgãos nacionais. “São resultados que nos estimulam a avançarmos ainda mais, fruto de um trabalho planejado da Segurança, que soma às medidas estruturais executadas pelo Governo do Estado. Os esforços são reiterados para que possamos melhorar ainda mais e garantir à sociedade a paz devida”, enfatizou.

“A redução gradativa da criminalidade é resultado das ações diretas do Governo do Estado e do trabalho coerente e planejado da Segurança Pública”, reiterou o delegado geral de Polícia Civil, Leonardo Diniz. Ele destacou a criação da Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP), que qualificou ainda mais a investigação destes crimes e conta com equipe exclusiva e especializada; e a implantação da Delegacia Móvel, que investiga a ocorrência no local.

O Governo do Estado tem investido no aparelhamento completo do sistema de Segurança Pública com a aquisição de nova frota de veículos, equipamentos, armamentos, tecnologia, sistemas e infraestrutura. O efetivo possui mais de 15 mil policiais, sendo cerca de 4 mil novos policiais nomeados desde 2015, fazendo deste o maior contingente policial da história do Maranhão. Mais de nove mil policiais receberam promoções, valorizando o esforço e compromisso das equipes. Além da aquisição de mais de 1.100 novas viaturas.

Em infraestrutura, foram inauguradas duas novas bases do Centro Tático Aéreo (CTA), sendo uma em Imperatriz e outra em Presidente Dutra. Antes, apenas São Luís possuía base com helicópteros. O CTA reforça a segurança e faz resgates de acidentados e feridos. O Governo do Maranhão construiu, ainda, 10 novos batalhões e companhias e 10 colégios militares; além de 12 novas delegacias de Polícia Civil.

A investigação ganhou moderno e equipado Instituto de Genética Forense (IGF), um dos maiores em estrutura física do Brasil, onde são analisados material genético e detectada autoria de crimes. Outras ações estruturais do Estado na Segurança Pública incluem a criação das Superintendências de Narcóticos (Senarc) e de Prevenção e Combate à Corrupção (Seccor).

“O compromisso do Governo com a qualificação, a garantia de condições adequadas para o trabalho e a valorização do policial são fundamentais para este êxito que temos alcançado”, avaliou o comandante geral da Polícia Militar, coronel Ismael Fonseca.

Fruto das medidas implantadas desde 2015, São Luís deixou, em 2017, a lista das 50 cidades mais violentas do mundo, segundo estudo da organização de sociedade civil mexicana Segurança, Justiça e Paz. Paralelamente, as mortes violentas na Grande São Luís diminuíram 63% em 2018, na comparação com 2014.