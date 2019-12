Retrospectiva – Força Estadual de Saúde reforça ações em apoio a municípios do Maranhão

Fortalecer as ações primárias em saúde, prestando apoio a municípios maranhenses. Esta é a função essencial da Força Estadual de Saúde do Maranhão (Fesma), criada em 2015 pelo governador Flávio Dino. O grupo formado por um conjunto de profissionais da área de saúde atua nas 30 cidades maranhenses incluídas no Plano Mais IDH, que tem como foco melhorar os índices de desenvolvimento social destas regiões. O trabalho da Força reforça, também, ações em bairros de São Luís e de Imperatriz. Desde a criação da Fesma, em 2015, já são quase 900 mil atendimentos realizados.

O secretário de Estado de Políticas Públicas (Seepp), Marcos Pacheco, lembra que a Fesma possui um método de trabalho diferenciado, com atendimentos domiciliares ou indo a qualquer outro local onde seu público-alvo esteja, como igrejas, escolas, associações comunitárias. “Além disso, os profissionais atuam com base na parametrização assistencial, identificando quais são e onde estão os pacientes de riscos ou os mais vulneráveis. É um trabalho diferenciado que já ajudou a salvar muitas vidas e é este o objetivo precípuo da Força: salvar vidas”, reiterou o gestor.

A Fesma é composta por 75 profissionais que atuam divididos em 15 equipes, sendo cinco em São Luís, três em Imperatriz e sete nas regiões de saúde que atendem aos critérios de maior incidência de hanseníase e maior taxa de mortalidade materna e infantil. Incluídos nas ações da Força estão investigações de óbitos maternos, infantis e fetais e atuação com fins a reduzir os óbitos neste segmento, além de promoção da saúde e apoio à gestão.

O público prioritário atendido pela equipe são os considerados de risco – hipertensos, diabéticos, gestantes, crianças menores de um ano e portadores de hanseníase.

Mais ações

Outras ações realizadas pelo Governo do Maranhão na área da saúde possuem um apoio importante da Fesma, como o programa Farmácia Viva – que orienta e capacita as pessoas quanto ao uso correto de plantas medicinais -, ações para melhoria do pré-natal, puericultura, melhoria de indicadores específicos de mortalidade materna e infantil, ações de vacinação, avaliação de contatos dos pacientes com hanseníase, e quantitativo de cadastros do sistema E-SUS AB – estratégia do Departamento de Saúde da Família para reestruturar as informações da Atenção Primária em nível nacional.

Outro viés de atuação da Força Estadual de Saúde está no aprimoramento de profissionais das regiões atendidas para que o público tenha uma atenção básica cada vez melhor. “A Força, além de atuar na ponta, atendendo o público-alvo, ainda capacita os profissionais locais de saúde para que o atendimento seja ofertado com cada vez mais qualidade”, destacou a coordenadora da Fesma, Cheila Caldas.

Plano de ações

Em 2020, a Fesma dará continuidade as atividades de controle da hanseníase, saúde materna e infantil, e também ao Selo de Qualidade Fesma, criado para ajudar os municípios a fortalecerem os serviços da Atenção Primária, auxiliando na organização dos processos de trabalho e colaborando diretamente para a diminuição das mortalidades maternas, infantis e fetais.

Entre as atividades da Fesma voltadas para a redução da mortalidade materna, destacam-se: cadastrar 100% das gestantes dos municípios e/ou territórios sob sua responsabilidade; estratificar o risco de 100% das gestantes e garantir fluxo de referência para aquelas classificadas com gravidez de risco; apoiar os municípios na alimentação dos sistemas de informação e-SUS e Mãe Maranhense.

Sobre a redução das mortalidades infantil e fetal, as atividades da Fesma incluem garantia da cobertura de 95% da vacina pentavalente nos municípios e/ou territórios sob sua responsabilidade, avaliação do risco das crianças até um ano de idade nos municípios e/ou territórios sob sua responsabilidade e investigação para notificação dos óbitos infantis em tempo oportuno, nas áreas atendidas.

No que se refere à hanseníase, apontam-se o apoio na execução dos planos municipais de enfrentamento à doença, avaliação dos casos, capacitação de professores e promoção da inclusão social com abordagens de enfrentamento do estigma e discriminação.