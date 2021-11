Restaurantes Populares reduzem preço de refeições para R$ 1

A partir desta segunda-feira (22) o valor das refeições servidas em todos os Restaurantes Populares do Maranhão será reduzido para R$ 1 real. Até então, os valores variavam entre R$ 1 e R$ 3, dependendo das refeições e dos locais.

A medida é referente ao decreto assinado pelo governador Flávio Dino na tarde desta quarta-feira (17), garantindo segurança alimentar e nutricional para a população em vulnerabilidade social.

A alta nacional nos preços dos alimentos que eleva o custo médio da cesta básica, o preço do gás de cozinha e as consequências da pandemia da Covid-19, que interferiu nas relações de trabalho e renda, motivaram o novo decreto estadual.

“A medida é para proteger as famílias diante da crise nacional. Os nossos restaurantes servem 1 milhão de refeições por mês. Precisamos garantir o direito fundamental à alimentação para todos”, afirmou o governador.

Os 60 Restaurantes Populares se consolidaram como forte instrumento do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional do Maranhão.

Além de servir refeições balanceadas e orientadas por nutricionistas, os Restaurantes Populares também são utilizados como espaço para orientações de saúde e cursos voltados para área de Segurança Alimentar e Nutricional, com vistas ao incremento da renda doméstica dos frequentadores das unidades.

Atualmente, o Maranhão possui a maior rede de Restaurantes Populares do Brasil, com 60 unidades sob responsabilidade do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes).