Restaurante Popular do João de Deus “favorece os mais pobres e está 100%”, dizem moradores

Restaurante Popular do João de Deus. Foto: Divulgação

Funcionando há quase dois meses, o Restaurante Popular do João de Deus, em São Luís, tem sido uma ajuda e tanto para quem mora nas redondezas. O prato custa R$ 3 e vem com arroz, feijão, proteína, guarnição, salada, suco e sobremesa.



“Melhor do que isso não pode ser. Favorece os mais pobres, eu não tenho nada do que reclamar aqui. Tá tudo 100%. Peço a Deus que nunca feche”, diz o aposentado José Aldir, usuário frequente da unidade.



Ao todo, por dia, no almoço e no jantar, são quase 1.500 refeições oferecidas, o que ajuda a população a se alimentar com qualidade.



Para o mestre de obras Cesário das Neves, “é muito bom, porque tem muita gente que não tem o que comer em casa. Chega aqui, come e fica satisfeito. É bom demais”.



A nutricionista Thayslany Vitor diz que “a população tem valorizado bastante o restaurante, a gente tem recebido muitos elogios, tanto no almoço quanto no jantar, por ser uma refeição barata, de qualidade e completa”.



Expansão



Desde 2015, o Governo do Maranhão elevou de 6 para 26 o número de Restaurantes Populares no Maranhão. Antes, eles ficavam apenas em São Luís. Agora, estão em todas as regiões.



Além disso, foram entregues uma nova Cozinha Comunitária e o Banco de Alimentos, na Ceasa, que combate o desperdício de alimentos e garante comida de qualidade para quem precisa.