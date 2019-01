Renovado na posse de Flávio Dino, Cheque Minha Casa vai beneficiar mais 4 mil famílias

Milhares de maranhenses vão continuar contando com apoio do Governo do Maranhão para reformar ou ampliar suas moradias nos próximos anos. A medida que beneficia famílias de baixa renda foi renovada com o novo edital público do Cheque Minha Casa, lançado pelo governador Flávio Dino na terça-feira, 1º de janeiro, no Palácio dos Leões, durante o ato de sua recondução à chefia do executivo estadual.

O programa de transferência de renda para reforma e ampliação de lares já beneficiou cerca de 7,5 mil famílias até agora. Com a reedição, a meta inicial é que mais 4 mil famílias residentes na Região Metropolitana de São Luís sejam beneficiadas.

“Esse é um programa fantástico, que oferece recursos diretamente a famílias carentes para que comprem material para reformar suas residências”, ressaltou o governador em seu mais recente artigo.

As famílias beneficiadas com o programa recebem R$ 5 mil cada, em duas parcelas de R$ 2.500. Os recursos podem ser usados para compra de materiais de construção como cimento, tijolos, telhas, ferragens, louças, pias, tanques, massa para pintura, tintas, argamassa, vidros, entre outros.

Flávio Dino destacou a relevância econômica do programa. “Além de uma moradia digna, esse programa ajuda a movimentar o comércio, pois garante recursos para compra de material de construção, ajudando a gerar empregos”, frisou.

Inicialmente lançado para a Grande Ilha, o Cheque Minha Casa também ajudou centenas de famílias atingidas pelas fortes chuvas que caíram sobre o Maranhão em abril e maio de 2018.

Como e quem pode participar

Para ter acesso ao benefício é necessário que os interessados não tenham renda familiar superior a três salários mínimos, não possuam outro imóvel, comprovem vínculo na residência de, no mínimo, três anos, e que não tenham sido beneficiários do Cheque Minha Casa em 2017 ou 2018.

Os cadastros terão validade de um ano, podendo ser prorrogados por igual período. Ainda de acordo com o novo edital, os benefícios do programa serão concedidos em nome da mulher e às famílias integrantes do Cadastro Único dos Programas Sociais (CadÚnico).

O período de inscrição no programa começa no dia 14 de janeiro e se estende até o dia 15 de março de 2019. A divulgação dos pré-selecionados será realizada a partir do dia 27 de março de 2019, via internet, por meio do site www.secid.ma.gov.br. O Cheque Minha Casa é pessoal, intransferível e terá prazo de validade de 90 dias após a emissão.