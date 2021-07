Referência em tratamento oncológico, Hospital de Câncer participa do projeto nacional Paciente Seguro

Como unidade de referência em tratamento oncológico no Maranhão, o Hospital de Câncer foi selecionado para participar do Projeto Paciente Seguro, desenvolvido pelo Hospital Moinhos de Vento em parceria com Ministério da Saúde, por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI, SUS). Na última semana, a unidade de saúde recebeu a visita de profissionais do hospital do Rio Grande do Sul para assinatura de convênio e visita técnica.

O projeto tem como objetivo melhorar a segurança do paciente em hospitais públicos, com base no Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) do Ministério da Saúde. Entre os temas trabalhados durante a execução do projeto estão: identificação do usuário, comunicação efetiva, cirurgia segura, higiene de mãos, segurança de medicamentos, quedas e lesões por pressão.

Com o projeto, durante um ano o Hospital de Câncer do Maranhão, administrado pela Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares (Emserh), receberá visitas técnicas na unidade de saúde, além de treinamentos à distância e reuniões por videoconferência.

“A unidade tem a oportunidade de ter uma consultoria de um hospital de referência nas boas práticas em saúde e oportunidades de melhorar ainda mais seu atendimento, algo que prezamos, que é atender bem com qualidade na assistência dos nossos usuários”, enfatizou Ana Carolina Marques, diretora geral do Hospital de Câncer do Maranhão.

Assistência

O Hospital de Câncer passou a atender exclusivamente pacientes oncológicos depois que o Governo entregou, em 2017, o Hospital de Traumatologia e Ortopedia (HTO). Até então, o Hospital de Câncer mantinha uma ala ortopédica na unidade.

Desde 2020, para garantir a assistência aos pacientes mesmo com a pandemia, o poder público estadual tem mantido a capacidade total do atendimento na unidade. Só em 2020, foram registrados na unidade de saúde 79.928 atendimentos, entre internações, consultas, quimioterapias, exames, entre outros.