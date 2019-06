Público lota arraial do Ipem para curtir as atrações do São João do Maranhão

Com programação diversificada para todas as idades, multidão lotou o Arraial do Ipem (Foto: Jardel Scot)

Milhares de pessoas prestigiaram a vasta agenda de atrações do São João do Maranhão no Arraial do Ipem, na noite de sábado (22). A diversidade do folclore maranhense com as apresentações de grupos de cacuriá, bandas de forró pé-de-serra e bumba boi animaram quem escolheu o espaço para prestigiar mais uma noite de festejo junino. Estimativa da Polícia Militar apontou aproximadamente seis mil pessoas na noite de evento, curtindo a maior festa junina do país com alegria, diversidade e segurança.



A agenda do arraial inclui atividades para as diversas faixas etárias. O público infantil é contemplado com um espaço pensado para eles. A programação para as crianças tem início na abertura do arraial, às 17h, com a contação de histórias, atraindo a criançada. Em seguida, houve apresentação do grupo de bumba meu boi Mimoso. A brincadeira do sotaque de orquestra é formada por alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).



No Barracão do Forró, o arrasta pé atraiu o público para curtir o show do Forró Ruan Duanny e banda e Michael Prata e Forró do Xeleléu. O barracão foi outro espaço que levou grande público ao arraial. No palco principal, mais forró, bumba meu boi e cacuriá que fez o público dançar, cantar junto e aplaudir. A decoração soma no atrativo ao público. O colorido das bandeirolas que enfeitam toda a extensão do arraial, fazem sempre lembrar deste período de festa e animação que movimenta a cidade e atrai milhares de pessoas.

Antônio Fernando Ribeiro levou a família e ficou admirado com a variedade de atrações (Foto: Handson Chagas)

“A programação está linda e o arraial dá gosto de ver. Muito seguro, bem organizado e com muitos grupos que a gente gosta. Aqui é que se faz o São João mais bonito, mais cultural, mais colorido e alegre do Brasil”, disse a aposentada Rita Carvalho, 80 anos, que saiu de casa com a nora Márgilla Santana Oliveira, 28 anos, para aproveitar a estrutura e segurança do arraial. “Sou turismóloga, sei a importância de estar aqui e valorizar a nossa cultura. Essa festa é a maior do país e atrai todos os olhares para nossa cidade. Uma festa linda e bem feita”, enfatizou.



Animado e um ótimo ambiente para a família, avaliou o supervisor administrativo Antônio Fernando Silva Ribeiro, 34 anos, que prestigiou a variedade de atrações com a esposa Marcelle Ribeiro, 37 anos e os filhos Luís Emanoel, quatro anos, e Fernanda Marcelle, 10 anos. “Aqui está tudo ótimo. Tem segurança em todos os cantos, tem espaço para as crianças e realmente só atrações próprias da nossa cultura que dá vontade de ver. Nós chegamos para aproveitar e vamos voltar, porque é bom demais”, disse ele.



A animação é garantida assim como a segurança com o grupamento de mais de 100 policiais militares, com viatura e realizando abordagens, monitoramento e revistas a pé por todo o arraial durante a programação. Também há reforço de equipes do Corpo de Bombeiros e segurança privada.



Organizado pelo Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura de São Luís, o São João do Maranhão se estende até dia 30 de junho.

Rita Carvalho e a nora Márgilla Oliveira elogiaram a organização do São João do Maranhão (Foto: Handson Chagas)