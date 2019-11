Projetos inovadores de servidores estaduais vencem prêmio Você Faz a Diferença 2019

Foi em clima de festa, no auditório do Palácio Henrique de La Rocque, em São Luís, a cerimônia de entrega do prêmio Você Faz a Diferença 2019 realizada na tarde desta quarta-feira (30). Dez projetos desenvolvidos por servidores estaduais de 14 instituições do Governo do Maranhão foram classificados.

A edição deste ano da premiação contou com 26 projetos inscritos focados no desenvolvimento econômico social. Das dez propostas selecionadas, as três melhores iniciativas receberam, além do troféu e um kit composto por pasta e camisa personalizadas, prêmio em dinheiro.

A grande vencedora foi a servidora da Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento (Seplan) Karina Coqueiro Mendes, com o projeto Implantação da Agenda Ambiental na Administração Pública, o A3P. Sua proposta inovadora arrematou o prêmio principal em dinheiro no valor de R$ 5 mil.

Karina explica que o projeto é fruto do trabalho como educadora ambiental e avalia que a iniciativa pode gerar forte impacto, inclusive na economia dentro dos órgãos de governo.

“O propósito desse projeto é implantar práticas sustentáveis dentro das repartições públicas. Quais seriam essas práticas: redução de papel, copos descartáveis, economia de energia e redução no consumo de água. Acredito que é um projeto fácil de ser aplicado e que vai gerar benefícios para as repartições públicas. Hoje em dia, o que está em foco é a questão ambiental”, pontua a servidora.

Os vencedores receberam os prêmios das mãos do vice-governador Carlos Brandão e da secretária de Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores (Segep), Flávia Alexandrina.

Para o vice-governador, o prêmio Você Faz a Diferença é uma forma de valorizar e estimular os servidores a participarem da gestão pública. “Já estamos na terceira edição do prêmio exatamente para melhorar a autoestima do servidor, para fazer com que o servidor participe do governo apresentando ideias, apresentando projetos. Nossos funcionários fazem parte do governo. Por isso, nós temos que dar oportunidade para eles apresentarem soluções e projetos importantes”, ressaltou Brandão.

A secretária Flávia Alexandrina antecipou que essa não será a última edição do projeto e que a ideia é prestigiar os servidores e fortalecer a execução de políticas públicas. “Essa é mais uma ação priorizada pelo governador Flávio Dino que vem a valorizar o servidor. O servidor reúne os seus conhecimentos, a sua prática, o seu compromisso com as políticas do Governo, e participa ativamente não só com o objetivo de ser premiado, mas para dar a sua contribuição ao governo”, destacou Alexandrina.

Sobre o prêmio

A edição 2019 do prêmio Você Faz a Diferença contou com 26 propostas inscritas de 14 instituições vinculadas ao Governo do Maranhão. As dez melhores propostas foram selecionadas por uma comissão formada pela Segep.

Foram aceitos projetos relacionados aos programas estaduais Mais Saúde, Escola Digna, Mais IDH, Pacto Pela Paz e Gestão Pública.

Os três primeiros colocados foram contemplados com prêmio em dinheiro nos valores de R$ 5 mil (1º lugar), R$ 3 mil (2º lugar) e R$ 2 mil (3º lugar).

Vencedores

1º lugar: Karina Coqueiro Mendes (Seplan) – Projeto Implantação da Agenda Ambiental na Administração Pública – A3P

2º Lugar: Kévson Luis Moura Costa (Seduc) – Projeto Artístico Pedagógico de Musicalização, Conscientização Ambiental e Combate a Evasão Escolar

3º lugar: Hélio Cleidison de Oliveira Sena (Corpo de Bombeiros) – Projeto de Responsabilidade Social Futuros Bombeiros Civis