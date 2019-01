Projeto do Cais Flutuante São Luís-Alcântara avança para ser transformado em realidade

Recursos para execução da obra serão viabilizados ainda neste primeiro semestre

Mais um importante passo foi dado para a construção do Cais Flutuante São Luís-Alcântara: o projeto de viabilidade técnica da obra foi aprovado esta semana. O governador Flávio Dino destacou a importância da obra que permitirá a realização de viagens em qualquer momento da maré, atualmente o embarque e desembarque só é possível durante o período de preamar no Cais da Praia Grande.

“Vamos, agora, obter as licenças e licitar a execução, visando melhorar o acesso àquela belíssima cidade histórica, visto que, com as obras, barcos poderão operar com maré alta ou baixa, o dia inteiro”, destacou Flávio Dino.

O Cais Flutuante São Luís-Alcântara será construído pelo Governo do Maranhão, por meio da Agência Executiva Metropolitana (AGEM) que está articulando parceria com as Prefeituras de São Luís e de Alcântara uma vez que a obra envolve os dois municípios. O prazo de execução da obra será de aproximadamente 18 meses.

Atualmente, o Cais da Praia Grande é o único terminal hidroviário da capital. Conta com quatro embarcações, três iates e um catamarã realizando duas viagens por dia, são transportados 398 passageiros por e 11.935 por mês; além das embarcações do Centro de Lançamentos de Alcântara (CLA) que realizam o transporte diário de 246 militares.

Localizado na Avenida Senador Vitorino Freire, no Centro de São Luís, o Cais da Praia Grande somente oferece condições de navegabilidade durante o período de preamar, para manobras de acostagem e atracações das embarcações que realizam o transporte de passageiros e pequenas cargas para Alcântara e outras cidades da região da Baixada Maranhense, ficando inoperante durante a baixamar.

“Com as quantidades de viagens diárias reduzidas, o potencial turístico de Alcântara é pouco explorado pelos visitantes”, afirmou o presidente da AGEM, Lívio Jonas Mendonça Corrêa.

Com a implantação do Terminal Portuário na Ponta d’Areia, estima-se a realização de 24 viagens por dia, com embarcações saindo a cada 1 hora, transportando 3.312 passageiros diariamente.