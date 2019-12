Programação natalina inicia neste sábado (30), no Centro Histórico

O Natal chegou em São Luís, e as atrações que encantam esta data iniciam as apresentações neste sábado (30). O palco para o despertar das luzes e magia do Natal será o Centro Histórico, que recebe vasta programação a partir das 17h30. O ponto alto será a chegada do Papai Noel, em frente ao Palácio dos Leões. A agenda conta, ainda, com fogos de artifício, apresentações culturais, espetáculo teatral, desfile natalino e o video mapping, atração já esperada pelo público. O Natal do Maranhão, realizado pelo Governo do Estado e Prefeitura de São Luís, prossegue até dia 29 de dezembro.

Em cerimônia na área externa do Palácio dos Leões, a partir das 17h, apresentação do grupo de coral Jovem Adventista, desfile com temas natalinos e o video mapping, que se soma à programação, enfeitando a fachada do palácio do Governo com imagens que remetem à música, cultura e história do Maranhão. A chegada do Papai Noel marca o momento especial das comemorações e seguem os fogos de artifício.

“É um momento de união, fraternidade e de reflexão. Uma data especial e que sempre marca as pessoas. O Governo do Estado preparou uma programação para as famílias para repetirmos o sucesso dos anos anteriores. O público vai prestigiar várias atrações, para todas as idades e com muita segurança. Será mais um festejo natalino voltado para todos os maranhenses e que agradará também aos turistas”, destacou o secretário de Estado de Cultura (Secma), Anderson Lindoso.

Completando a programação de abertura do Natal do Maranhão, a partir das 18h30, na Casa do Papai Noel, Rua da Estrela, apresentação da banda de fanfarra Soldadinhos de Chumbo e do coral Uirapuru na Sacada. O espaço traz decoração alusiva à data e, repetindo o sucesso do ano passado, o público poderá registrar o momento na casa do Papai Noel e ao lado dos diversos totens distribuídos na área.

No espaço Árvore Cantante, haverá show do Coral Madrigal e da Pulsar Companhia de Dança, a partir das 20h45. E no palco montado em frente ao Tribunal de Justiça do Maranhão, às 20h, show de piano, vox e sax com Adriana Soraya. O público infantil ganha atrações especiais, programadas no coreto da Praça Benedito Leite, a partir das 19h30, com a contação de histórias e show de mágica do grupo Circo Tá na Rua.

A Praça Deodoro também conta com atrações da programação do projeto Reviva Centro-Especial com grupos de coral, ballet, sarau e outros. “Será mais um ano de alegria, sucesso e programação que atende a todas as faixas etárias, confirmando o momento especial que é o período natalino. Nesta parceria Governo e Prefeitura, ganham a população e o turismo da nossa cidade. Esperamos que as pessoas venham se divertir e façam deste o melhor Natal do país”, pontuou o secretário municipal de Cultura (Secult), Marlon Botão.

Um show à parte, a iluminação natalina foi distribuída em diversos pontos da programação cultural e em locais de grande circulação de pessoas, com a função de embelezar e despertar o sentimento natalino. A segurança também será reforçada, garantindo um acesso tranquilo ao público que poderá circular em todos os pontos do evento. O Natal do Maranhão conta ainda apoio da Equatorial Energia e Grupo Mateus. A programação completa pode ser acessada no site: sectur.ma.gov.br.

Acessibilidade

O Natal do Maranhão mostra atenção especial com a acessibilidade das pessoas. Durante a programação, carrinhos elétricos vão facilitar o trânsito de pessoas com deficiência e das que possuem pouca mobilidade. O transporte estará disponível de 30 de novembro a 29 de dezembro, 18h às 22h30.

O trajeto será da Rua Portugal com parada na Casa do Papai Noel, depois sobe a Rua da Estrela, com parada final na Praça Pedro II, em frente ao edifício João Goulart. Os pontos de embarque serão no início da Rua Portugal (próximo ao estacionamento da Praia Grande) e em frente ao edifício João Goulart, Praça Pedro II.

O evento contará com outros recursos acessíveis como intérprete de libras, área destinada a pessoas com deficiência e com baixa mobilidade, área exclusiva para idosos, rampas de acesso e peças diversas de sinalização. Cada carrinho possui capacidade para seis pessoas.