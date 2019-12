Programação do Natal do Maranhão segue até domingo (29)

Turistas que estão chegando na cidade para aproveitar o Réveillon do Maranhão, ou mesmo maranhenses que não puderam ainda ver de perto as atrações pensadas para encantar o Natal, têm até o domingo (29) para se despedir de uma das festas mais bonitas do ano.

Seja com atrações já consagradas como o videomapping – estas, seguem até a segunda-feira (6) – ou o desfile natalino, que reúne personagens emblemáticos do Natal, a programação está agradando o público. “Está tudo muito lindo, são tantas coisas para se ver, que a gente nem sabe por onde começar. Muito rico esse Natal e muito seguro e organizado”, disse a professora Rosenir Pereira, 42 anos, que estava com a família e elogiou a variedade de atrações e a organização do evento.

Organizada pelo Governo do Estado em parceria com a Prefeitura de São Luís, a programação do Natal do Maranhão está em locais variados do Centro Histórico. Na Rua da Estrela, a Casa do Papai Noel está caracterizada e o visitante pode fazer um passeio pelo local que conta com sala, quarto e outros compartimentos. O público pode conferir apresentação de bandas de fanfarra e grupos de canto coral nas sacadas do casarão.

Na Praça Pedro II, também até domingo (29), o Papai Noel desfila guiado pelo grupo Companhia de Cambalhotas, do teatro de bonecos. No mesmo local, a Árvore Cantante fez a alegria de crianças, jovens e adultos. Na estrutura, grupos de corais apresentaram canções natalinas. Shows, apresentação de ballet e teatro são atrações no palco montado em frente ao Tribunal de Justiça do Maranhão.

Veja abaixo a programação prevista:

27/12 – Sexta-Feira

PALÁCIO DOS LEÕES

18H30 VIDEOMAPPING

HALL DO JOÃO GOULART

19H30 – CORAL JOVEM ADVENTISTA

CASA DO PAPAI NOEL – RUA DA ESTRELA

19H30 – CORAL MARANATHA

CORETO BENEDITO LEITE

20H – CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS/ HEIDY

ÁRVORE CANTANTE

20H30 – ORQUESTRA JOVEM JOÃO DO VALE E PULSAR CIA DE DANÇA

28/12 –Sábado

PRAÇA DOM PEDRO II

18H30 – DESFILE

PALÁCIO DOS LEÕES

19H20 VIDEOMAPPING

PALCO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

20H – SHOW ADRIANA SORAYA /PIANO E VOZ

CASA DO PAPAI NOEL – RUA ESTRELA

18H30

– BANDA DE FANFARRA

– SOLDADINHOS DE CHUMBO

19H30 – CORAL UIRAPURU

CORETO BENEDITO LEITE

19H30 – CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS/ ANDRÉ LOBÃO

20H30 – ESPETÁCULO UM CONTO DE NATAL/ TRAMANDO TEATRO

ÁRVORE CANTANTE

20H45 – CORAL MADRIGAL SANTA CECÍLIA

21H30 – PULSAR CIA DE DANÇA

29/12 –Domingo

PRAÇA DOM PEDRO II

18H30 – DESFILE

PALÁCIO DOS LEÕES

19H20 VIDEOMAPPING

PALCO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

20H – SHOW DJUENA TIKUNA

CASA DO PAPAI NOEL – RUA ESTRELA

18H30 – BANDA DE FANFARRA – SOLDADINHOS DE CHUMBO

19H30 – CORAL PAZ E BEM

CORETO BENEDITO LEITE

19H30 – CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS/ CAMILA REIS

20H30 – CONTOS AFRICANOS/ CASA DO SOL

ÁRVORE CANTANTE

20H45 – CORAL DA UFMA

21H30 – PULSAR CIA DE DANÇA