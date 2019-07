Programa Nosso Centro prevê R$ 53 milhões em investimentos para o setor cultural

Ações culturais vão atrair cada vez mais atenção ao Centro (Foto: Divulgação)

De acordo com pesquisa do Instituto Interpreta, o São João no Maranhão foi aprovado por 97,8% do público em 2019. Sem dúvida, um dos grandes destaques da festa deste ano foi o colorido especial das bandeirinhas juninas, que em forma de mosaicos ilustraram elementos do folclore maranhense.



Além de embelezar a cidade, a decoração atraiu centenas de pessoas às ruas do Centro Histórico de São Luís, fator que ajudou a movimentar a área e aquecer a economia durante todo o mês de junho.



Aos poucos a região central da capital maranhense vem reconquistando o prestígio entre maranhenses e turistas. O esforço em tornar o Centro Histórico mais atrativo recentemente ganhou mais um aliado: o programa Nosso Centro.



Instituído pelo governador Flávio Dino para estimular ainda mais o fluxo de turistas e movimentar o comércio, a iniciativa pretende injetar R$ 143,7 milhões em obras e ações no Centro de São Luís.



O programa tem várias frentes de atuação: habitação, tecnologia, comércio, institucional, segurança, infraestrutura, e, é claro, cultura.



Somente para o Polo Cultural, Turístico e de Lazer do programa Nosso Centro, o governo estima investimentos na ordem de R$ 53 milhões. A ideia é fomentar a ocupação, a realização de atividades e atrações culturais na região, tornando-a referência de lazer para a população local e visitantes.



“Esse é um projeto fantástico. Vamos potencializar o fomento à ocupação da área, com realização de atividades e apresentações culturais, tornando o Centro Histórico referência de Cultura e lazer para a população e turistas, além de preservar e difundir o patrimônio cultural material e imaterial do Estado”, destacou o secretário Diego Galdino, que no início de julho deixou a pasta da Cultura para ocupar a Secretaria de Governo.



Ações estratégicas



No campo da cultura, o programa Nosso Centro prevê uma série de ações estratégicas, como a implantação de roteiros históricos autoguiados; apoio a empreendimentos culturais, comerciais e gastronômicos; formalização e apoio a grupos culturais tradicionais, além do programa Cores na Cidade, a criação do Centro Cultural do Desterro, Estruturação do Parque do Bacanga, requalificação do Complexo da RFFSA, dentre outras intervenções.



“O Maranhão está na moda”



Nesta semana, a Vale assinou termo de cooperação técnica com o governo maranhense e vai destinar R$ 52,2 milhões para um conjunto de investimentos no estado. Do montante, R$ 15 milhões serão destinados exclusivamente para o programa Nosso Centro. A Vale foi a primeira empresa do setor privado a aderir ao projeto.



“Essas parcerias são relevantes em si mesmas e também porque acreditamos que isso vai gerar também a adesão de outras empresas, que já nos ajudam e vão continuar a ajudar nessas importantes políticas sociais públicas, notadamente, no caso, o programa Nosso Centro”, ressaltou o governador Flávio Dino durante a assinatura da parceria com a mineradora.



Foi também durante o ato de assinatura, que Flávio Dino citou uma frase emblemática sobre o momento que o estado vive na cultura e no turismo: “O Maranhão está na moda”.