Programa Minha Casa Meu Maranhão garante 100 casas dignas para famílias em Araioses

O Governo do Estado segue realizando investimentos no setor de habitação em todo o Maranhão. Em Araioses, a Secretaria das Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid) já concluiu a construção de 100 casas dignas que serão entregues neste semestre para famílias de baixa renda da zona rural do município.

A iniciativa, que faz parte do programa estadual Minha Casa, Meu Maranhão, tem sido realizada em todo o estado com o objetivo de reduzir o déficit habitacional nas cidades que integram o Plano Mais IDH. Nessa etapa, em Araioses, serão beneficiados os povoados Matinha, com 44 casas; e Baixão das Palmeiras, com 56.

Desde o início do Minha Casa, Meu Maranhão, já foram entregues mais de 646 casas dignas nos 30 municípios com os menores índices de desenvolvimento social do estado, entre eles estão cidades como Conceição do Lago-Açu, Santa Filomena, Amapá do Maranhão, Água Doce, Lagoa Grande e Satubinha.

“Promover uma política habitacional para assegurar direitos e transformar a vida da população é um compromisso do governador Flávio Dino. Com o programa Minha Casa, Meu Maranhão possibilitamos que famílias maranhenses de baixa renda tenham moradia digna e melhores condições de vida. Além disso, a mão de obra empregada na construção das casas é toda local, o que gera renda para cada povoado”, enfatizou o secretário das Cidades, Márcio Jerry.

Além de Araioses, o Governo beneficiará famílias da zona rural do município de Serrano do Maranhão. Lá, também serão entregues 100 unidades habitacionais, nos povoados Portinho, Vila Nova, Olho d’Água e Sidim.

Plano Mais IDH

O Plano Mais IDH é uma ação do Governo do Estado, criado para elevar o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de municípios maranhenses. A iniciativa agrega mais de 40 projetos, considerando a integração de políticas públicas, a partir do desenvolvimento local, e construindo soluções de interesse para municípios e populações mais vulneráveis.

São assegurados benefícios diversos, como o programa Escola Digna, Restaurante Popular, Mais Bolsa Família, Força Estadual de Saúde e ações de infraestrutura. A iniciativa tem como foco o combate à extrema pobreza e está em vigor desde 2015.