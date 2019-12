Programa Maranhão Solidário inicia distribuição de panetones produzidos por detentas em Pedrinhas

Fazer do período natalino um momento de felicidade, confraternização e solidariedade. Esse é o objetivo de uma campanha que até a próxima terça-feira (17) vai distribuir 3.000 panetones em entidades que participam do programa Maranhão Solidário, em São Luís.

Criado em 2017, o programa Maranhão Solidário busca a criação de uma grande rede de solidariedade, a fim de beneficiar trabalhos sociais desenvolvidos em território maranhense.

A primeira entrega foi realizada nesta quinta-feira (12), no Centro Beneficente Nossa Senhora da Glória (Cebensg), entidade que acolhe crianças em situação de risco da região do bairro Alemanha e adjacências.

A Cebensg recebeu os 100 primeiros panetones ofertados pelo programa. As delícias foram produzidas por apenadas da ala feminina do Complexo Penitenciário de Pedrinhas e contêm o selo de qualidade Trabalho com Dignidade. O selo tem como finalidade identificar a produção desenvolvida por pessoas privadas de liberdade no Maranhão, demonstrando à sociedade que o trabalho é um grande meio de ressocialização e reintegração social.

A entrega dos panetones é fruto de uma parceria entre a Secretária de Estado de Relações Institucionais (SEIR), pasta responsável pelo programa Maranhão Solidário, e a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP).

“É mais uma ação solidária que o Governo do Estado realiza com entidades sociais que fazem um trabalho tão bonito na nossa sociedade maranhense. Nós viemos aqui trazer esses panetones para que as crianças se confraternizem nesse período de Natal. Estamos felizes em realizar mais essa ação”, destacou o secretário de Relações Institucionais, Enos Ferreira.

Com 27 anos de trabalho beneficente no bairro da Alemanha e entorno, a Cebensg atualmente acolhe 210 crianças, ofertando alimentação, reforço escolar, aulas de capoeira, dança e esporte no contraturno escolar.

Rede de solidariedade

Violeta Castro é uma das fundadoras da instituição social e elogiou a iniciativa. Para ela, o ponto alto da ação é a manifestação de solidariedade envolvendo Estado e a sociedade.

“Nós começamos com um projeto que buscava tirar crianças dos semáforos. A ação foi ganhando corpo e, ao invés de trabalharmos no resgate, hoje trabalhamos na prevenção. A solidariedade perpassa não só pelo governo, mas por toda a sociedade. Este aqui é um ato de solidariedade”, enfatizou.

Enos Ferreira ressaltou a parceria que garante um Natal mais harmonioso para essas crianças, com a ajuda do trabalho de ressocialização de detentos em curso no Maranhão.

“Esse tipo de ação, além de remir a pena, proporciona uma alegria para pessoas que estão aqui, como crianças atendidas por entidades sociais. Tudo isso faz parte desse sentimento dessa rede de solidariedade que tem se estabelecido aqui no Maranhão”, pontuou Enos.

O programa Maranhão Solidário tem como um dos destinatários os trabalhos sociais em parceria com o programa Nota Legal, que estimula a cidadania fiscal no Maranhão.