Programa Mais Asfalto interliga povoados e melhora a mobilidade no município de Santo Amaro

O Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid), segue avançando com as ações do Programa Mais Asfalto em todo Maranhão. Em Santo Amaro, as obras de pavimentação da estrada que liga o povoado Rio Grande à MA-320 estão em ritmo acelerado. Com previsão para ser concluída neste mês de novembro, a pavimentação da via visa melhorar a trafegabilidade e a mobilidade urbana, além de impulsionar o turismo na região dos Lençóis Maranhenses.

Para o secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, Márcio Jerry, a obra é estratégica para o fomento do turismo e o incremento da economia da região.

“O investimento do Governo do Estado em infraestrutura de estradas e vias garante a melhoria das condições de vida da população, estimula o turismo, a criação de novos negócios, mais oportunidades e aumenta os empregos diretos e indiretos; e é isso que está sendo registrado na região dos Lençóis, principalmente em Santo Amaro, que é uma referência turística do Maranhão, uma das mais belas cidades do Brasil”, destacou.

Para o prefeito de Santo Amaro, Leandro Moura, as ações do Programa Mais Asfalto vão garantir mais desenvolvimento para a cidade. “O acesso será facilitado com a pavimentação, o tempo de viagem até o centro da cidade vai diminuir, e isso implica em melhorias para todos, desde o pequeno agricultor e empreendedor até para os grandes comerciantes”, afirmou.

Serão 2 km de asfalto que ligará o povoado Rio Grande a MA-320 e a outras localidades do município. Atualmente, os trabalhos de pavimentação foram finalizados, a via está recebendo a implantação de drenagem superficial com meio-fio e sarjetas para garantir o escoamento adequado das águas pluviais e, consequentemente, a durabilidade do asfalto.

Mais obras

Além do asfaltamento, a Secid está reformando o prédio da Câmara de Vereadores do município de Santo Amaro e vai iniciar a pavimentação do trecho que vai do povoado de Mirinzal até a Lagoa do Cassó, em Primeira Cruz.