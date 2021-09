Profissionais da Saúde recebem reconhecimento pelos esforços no combate à pandemia

Em cerimônia realizada no Palácio dos Leões, na quarta-feira (15), o governador Flávio Dino reuniu as equipes de trabalho da Secretaria de Estado da Saúde, Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares (EMSERH) e profissionais da saúde, para fazer um agradecimento pessoal pelos esforços empreendidos no combate à pandemia da Covid-19. Como resultado do trabalho, o Maranhão apresenta o menor índice de mortalidade pela doença no País.

“Seguimos cuidando da população. Sou grato aos profissionais que se empenharam e seguem se empenhando no combate à pandemia, para que alcancemos nosso maior objetivo que é salvar vidas. Não havia um manual sobre pandemia nem sob o ponto de vista médico nem da gestão. Então, tivemos que enfrentar juntos esse desafio. Vocês, mais uma vez, provaram a preparação técnica nesse que é o maior desafio sanitário da história. Passamos por todos esses testes, infelizmente não sem perdas, mas conseguimos mais êxito juntos. O povo do Maranhão certamente agradece a vocês”, disse o governador Flávio Dino.

Estiveram presentes o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula; a subsecretária de Saúde Karla Trindade; o presidente da EMSERH, Marcos Grande; diretores de unidades de saúde do estado, entre outros. Para registrar a participação no enfrentamento à pandemia, os profissionais assinaram a bandeira do Maranhão e entregaram de presente ao governador.

A oportunidade serviu também para homenagear o governador Flávio Dino pela condução no combate à Covid-19. “Vivemos todos esses meses de pandemia de maneira muito intensa e gostaríamos de aproveitar esse momento para agradecer o governador Flávio Dino, que não tem medido esforços para ampliar a rede estadual de saúde e facilitar à população o acesso aos serviços”, disse o secretário Carlos Lula, que apresentou um resumo dos avanços conquistados na área da saúde.

Os investimentos na Saúde, ao longo dos últimos anos, resultaram, entre outros avanços, na entrega de 15 novos hospitais distribuídos no estado, além da ampliação da rede de nefrologia com 250 máquinas com capacidade para atender até 1.500 pacientes, a descentralização do serviço de oncologia, a entrega de 190 novas ambulâncias e a execução de programas como o Mais Cirurgias, que tem reduzido a espera da população por um procedimento cirúrgico.

O presidente da EMSERH, Marcos Grande, ressaltou o esforço que vem sendo realizado para melhorar os serviços públicos de saúde. “O governador é muito sensível e comprometido com a saúde pública do Maranhão. Com a condução dele e do secretário Carlos Lula, nós continuamos trabalhando todos os dias com afinco e responsabilidade para seguir expandindo a rede e melhorando os serviços oferecidos à população”, afirmou.