Primeira fase do alargamento da Jerônimo de Albuquerque está quase concluída

Falta pouco para a entrega da primeira fase da obra de alargamento do trecho da Avenida Jerônimo de Albuquerque na altura do bairro Angelim, em São Luís.

Essa etapa do projeto de alargamento da via compreende trecho de 500 metros. Já foram finalizados os serviços de terraplanagem, drenagem, pavimentação asfáltica, construção do canteiro central, calçada, meio-fio com sarjeta e implantação de grama no talude.

A obra criou alças semelhantes às da região entre a entrada do bairro Bequimão e o elevado da Cohama. A ideia é facilitar o tráfego contínuo de veículos e diminuir os congestionamentos frequentes na região.

A intervenção deve ser entregue oficialmente nos próximos dias, mas já é bem avaliada por moradores da região. A professora Maria Aparecida Teixeira mora há 20 anos no bairro Angelim e utiliza a avenida quase todos os dias. Ela acredita que o projeto deve dar mais fluidez ao trânsito.

“Eu avalio com bons olhos a obra. Acho que é positivo. Espero que realmente ela venha a atender o que promete. Tudo que vem melhorar vida da população é positivo”, destacou Maria Aparecida.

A obra de alargamento corresponde à primeira parte de um projeto composto de três etapas. O projeto é uma parceria entre a Secretaria de Estado da Infraestrutura (Sinfra) com a Prefeitura de São Luís, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT).

Segundo dados da SMTT, circulam pela via aproximadamente 13 mil veículos, entre 7h e 8h; e 10 mil, das 18h às 19h.