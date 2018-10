Prêmio Você Faz a Diferença acontece nesta quarta-feira (24)

Com 27 projetos aprovados, o evento de premiação terá início às 17h, no auditório da Casa Civil, no Palácio Henrique de La Rocque

O auge da programação do Mês do Servidor será nesta quarta-feira (24), com a realização da 2ª edição do Prêmio Você Faz a Diferença, evento que reconhece os servidores públicos estaduais pela autoria de projetos inéditos que visem desenvolver social e economicamente o Estado do Maranhão e modernizar a Gestão Pública. A solenidade terá início às 17h, no auditório da Casa Civil, no Palácio Henrique de La Rocque (Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n, Calhau – São Luís/MA).

“Todos ganhamos! Quem fez cada projeto e o Estado também, com as novas ideias que são implementadas”, afirmou Lílian Guimarães, responsável pela Secretaria da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores (Segep), pasta que realiza a premiação, em parceria com a Secretaria de Comunicação Social e Articulação Política (Secap). “Esperamos todos os servidores lá”, convidou ela.

Para Silvana Borges, servidora da Secretaria de Planejamento e Orçamento (Seplan), o Prêmio Você Faz a Diferença é uma inciativa positiva para o servidor. “É um incentivo para podermos contribuir mais e melhor para o Estado”, disse ela. “O Governo mostra que se preocupa com o funcionalismo público. Ele está dando uma atenção maior para a gente”, completou Silvana.

Raissa Padilha, 3ª colocada na edição do ano passado, ressaltou que a premiação foi muito significativa para a sua vida profissional.

“Eu estava a menos de um ano no exercício do meu primeiro cargo de chefia e comecei a executar ideias minhas, que os servidores indicavam e outras que eu pesquisava na internet, porque sentia a necessidade de interferir no clima organizacional. Quando vi o edital do prêmio, vi também uma oportunidade de outros órgãos públicos conhecerem a ideia e replicarem, então foi a hora de colocar tudo no papel e concorrer”, contou ela.

A edição desse ano conta com 27 projetos aprovados. Os 10 melhores projetos receberão kit personalizado e os três primeiros colocados serão contemplados com troféu e premiação em dinheiro: R$ 5 mil para o 1º lugar, R$ 3 mil para o 2º e R$ 2 mil para o 3º colocado.