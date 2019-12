Prêmio do Turismo do Maranhão reconhece personalidades que contribuem para o setor

Homenagens, reconhecimento e valorização àqueles que contribuíram para potencializar e desenvolver o setor turístico maranhense. O Prêmio do Turismo do Maranhão destacou pessoas e empresas em diversas categorias, em uma grande festa, na noite desta segunda-feira (9), no auditório do Convento das Mercês, no Centro Histórico de São Luís. O governador Flávio Dino e secretários de Estado participaram desta que é a primeira edição do evento. O prêmio é uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur).

Na ocasião, o governador foi destacado com menção honrosa pela promoção de iniciativas de fortalecimento e valorização do turismo maranhense. Na lista de premiados, empresários e empreendimentos do ramo, agentes da cultura e turismo, personalidades que contribuíram para alavancar o setor. Entre os homenageados, a influenciadora digital Thaynara OG; o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Maranhão (Fiema), Edilson Baldez; o guia de turismo, André Gutemberg; e o artesão Douglas de Jesus.

Flávio Dino lembrou que o turismo tem importância social e econômica indiscutível, por promover a geração de oportunidades de trabalho, emprego e renda. “Temos feito esforços para dinamizar ainda mais este setor, nas ações com a iniciativa privada e ao que cabe ao poder público. O prêmio coroa essa série de iniciativas e fortalece o setor. A premiação faz com que as parcerias com o setor privado se intensifiquem mais, mediante o reconhecimento aos que se destacaram ao longo do ano, e que possamos fazer mais no próximo ano”, enfatizou Dino.

O governador citou iniciativas para fortalecimento do setor turístico como o programa Nosso Centro, que promove ações de infraestrutura na área do Centro Histórico; projetos de qualificação do patrimônio histórico realizadas pelo Governo do Estado e parceiros; e melhorias no acesso a pontos turísticos, como o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Falou, também, na promoção de eventos culturais como o Carnaval, São João, Natal e Réveillon; e incentivo para participação do Maranhão em eventos nacionais.

“É uma festa muito importante em que o Estado reconhece os valores do nosso turismo, premiando aqueles que realizaram práticas inovadoras e deram destaque ao que o Maranhão tem de melhor neste setor”, avaliou o secretário de Estado de Turismo, Catulé Júnior. O secretário de Estado de Governo, Diego Galdino, também foi homenageado com a honraria.

Totalizaram 18 finalistas na disputa das seis categorias do prêmio – Bares e Restaurantes, Meios de Hospedagem, Guias de Turismo, Artesanato, Agências de Viagem e Municípios. Os vencedores ganharam troféus e passagens aéreas.

Encerrando a solenidade, os presentes confraternizaram em coquetel, ao som do grupo de chorinho Pixinguinha.