Pré-Carnaval de Todos agita São Luís com centenas de atrações a partir de 1º de fevereiro

A partir do dia 1º de fevereiro, o clima pré-carnavalesco vai tomar conta de São Luís. Produzido pelo Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Sectur) e em parceria com a Prefeitura de São Luís, o Pré-Carnaval de Todos será realizado às sextas, sábados e domingos de fevereiro, em cinco pontos de folia espalhados pela cidade.

Sucesso de público no ano passado, o Carnaval de Todos inovou e se destacou pela qualidade das atrações, diversidade cultural, ampliação dos circuitos, segurança e pelo incremento à economia local. Em 2019, a ideia é manter o formato anterior e consolidar o Carnaval de rua, com a mistura de ritmos e grandes atrações.

Centenas de atrações foram elencadas na programação deste ano. Blocos de samba, blocos tradicionais, shows de artistas locais e blocos afros, entre outros, vão animar ludovicenses e turistas até o dia 24 de fevereiro, último domingo antes do Carnaval.

Pontos de Folia

Um dos pontos de festividades será a Praça Nauro Machado, no Centro Histórico de São Luís, que inicia a festa do Pré-Carnaval de Todos já no 1° dia de fevereiro. Grupos e blocos de samba animarão os foliões sempre às sextas-feiras. Cortejos de Tribos de Índios iniciaram a festa por lá em todos os dias de programação.

Outro ponto que deve atrair grande público durante o Pré-Carnaval é a Praça dos Catraieiros (Praia Grande, próximo à Casa do Maranhão), com apresentação do já tradicional Bloco da Imprensa, durante os sábados de fevereiro.

Também aos sábados, as prévias carnavalescas acontecem no Circuito Beira Mar. O bloco Só Safados e os grupos Batuque das Onças e Maratuque Upaon Açú prometem dar uma amostra do que será o Carnaval de Todos deste ano.

Aos domingos, blocos tradicionais e alternativos, grupos e escolas de samba animarão o pré-carnaval na Madre Deus. Com mais de três séculos de história, o bairro de forte tradição cultural terá dois pontos de folia, o Beco do Gavião e o Largo do Caroçudo.

A novidade este ano foi a inclusão de prévias na Casa do Tambor de Crioula do Maranhão (Rua da Estrela, no Centro Histórico), com vários grupos de Tambor de Crioula e muita festa às quartas-feiras.

Confira a programação para o primeiro final de semana

Sexta-Feira (1º de fevereiro)

Praça Nauro Machado – Cortejo de tribos de índio

18h – Som Brasil

19h – Os Apaixonados

20h – Bloco Afro Akomabu

21h – Escola de Samba Marambaia

22h – Show de Luis Guerreiro

Sábado (2 de fevereiro)

Circuito Beira-Mar

16h – Só Safados

17h – Batuque das Onças

18h – Maratuque Upaon Açú

Bloco da Imprensa

18h – Bem Dito Samba

19h – Bloco Tradicional Príncipe de Roma

20h – Bloco Afro Gdam

21h – Favela do Samba

22h – Máquina de Descascar’alho

Domingo (3 de fevereiro)

Beco do Gavião

17h – Filhos de Iaiá

18h – Bloco Tradicional da Apae

19h – Beatos do Samba

20h – Escola de Samba Império Serrano

22h – Tirando Onda

Largo do Caroçudo

18h – Filhos da Terra

19h – Patota do Samba

20h – Grupo Apoteose