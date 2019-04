Prazo para regularização de vans e micro-ônibus termina amanhã

Termina nesta sexta-feira, 26 de abril, o prazo para cadastramento de vans e micro-ônibus no transporte alternativo intermunicipal de passageiros. O prazo foi estabelecido pela Portaria 85/2019 e teve início no dia 25 de fevereiro. Não haverá prorrogação.

“Entramos em consenso como cooperativas, sindicatos e federação representativa dos operadores do sistema e estendemos o prazo o máximo que pudemos, inclusive publicando uma nova Portaria para atender aos operadores que estavam pendentes”, disse Lawrence Melo, presidente da MOB.

Nesta reta final, a Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos – MOB preparou uma força tarefa para atender todos que procurarem a MOB para regularizar o cadastro.“Nessa última semana o fluxo de atendimento aumentou bastante e já passamos de mil atendimentos. A MOB reforçou a equipe, disponibilizando mais atendentes para não deixar ninguém de fora. Temos compromisso com a categoria”, salientou Lawrence.

Próximos passos

Concomitantemente ao cadastramento de novas vans, a MOB está com processo de plotagem de vans e micro-ônibus em curso. De início a plotagem está sendo realizada nos veículos que já passaram pelo cadastro na Agência e aptos a realizarem o transporte alternativo de passageiros.A partir dos próximos meses a MOB vai iniciar o processo de fiscalização do transporte alternativo de passageiros intermunicipal do Maranhão garantindo assim mais segurança e conforto para os usuários.

“Com a identificação visual que estamos colocando nas vans e micro-ônibus o usuário vai identificar facilmente o transporte que deve embarcar, dando prioridade naturalmente ao transporte regularizado. Acreditamos que com essa ação vamos melhorar o transporte alternativo dos maranhenses dando mais segurança e conforto aos usuários e dando condições de trabalho e respeito aos operadores”, finalizou Lawrence Melo.