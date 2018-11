Praça Vila Dom Luís é entregue com festa no Itaqui-Bacanga

O Governo do Estado e a Prefeitura de São Luís entregaram nesta quinta-feira (1) a Praça Praça Vila Dom Luís, na Avenida dos Portugueses, área Itaqui-Bacanga. A inauguração contou com a presença do presidente da Agência Executiva Metropolitana (AGEM), Lívio Jonas Mendonça Corrêa, do vice-prefeito de São Luís, Julio Pinheiro, dentre outras autoridades.

A comunidade da Vila Dom Luís, que aguadardava pela obra, comemorou a entrega do espaço de lazer e convivência. A banda da Polícia Militar do Maranhão e o Bumba meu boi da Vila Bacanga também participaram da solenidade.

“Era um espaço que já estava se perdendo, estava depredado e agora a comunidade ganhou esse presente, que traz uma academia, uma quadra para campeonatos, área para eventos e a oportunidade de geração de renda”, disse o conselheiro tutelar e líder comunitário Luziano Campos.

Moradora do bairro há 40 anos, a autônoma Dalvirgem Costa aprovou a reforma. Além da quadra de esportes, que ficou mais segura, ela gostou dos equipamentos de ginástica ao ar livre.

“Antes eu ia caminhar na UFMA, agora eu venho me exercitar aqui que fica mais perto é melhor pra gente”, disse.

A revitalização da Praça Vila Dom Luís é uma das ações do Governo do Estado, desenvolvidas por meio da AGEM e em parceria com a Prefeitura que visam a melhoria de espaços públicos em toda a Região Metropolitana.

“Fizemos o projeto, revitalizamos todo esse ambiente que agora está agradável, é mais uma intervenção fruto da parceria Governo e Prefeitura e como essa aqui, dessa aqui temos três apenas na área Itaqui-Bacanga, que são as da Vila Paraíso, Vila da Paz e no bairro do Bacanga”, disse o presidente da AGEM, Lívio Jonas Mendonça Corrêa.

O vice-prefeito Júlio Pinheiro também reconheceu a importância do trabalho conjunto que favorece a população da capital.

“Além do Mais Asfalto, melhorias no trânsito em grandes avenidas, de escolas de tempo integral, essa praça na entrada da Área Itaqui Bacanga, assim como vários outros equipamentos públicos, são a prova de que esse esforço do Governo e da Prefeitura tem trazido resultados que beneficiam São Luís”, disse Júlio Pinheiro.

Praça

No local, foi revitalizada uma área de 2.080,26m². A nova praça conta com academia de ginástica, palco coberto, iluminação, quadra de esportes com alambrado, bancos de concreto, estacionamento, acessibilidade por rampas, além de centro administrativo com depósito de materiais, recuperados pelo Governo do Maranhão, por meio da AGEM. A Prefeitura recuperou a iluminação pública e promoveu a formação do comitê gestor.