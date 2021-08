Porto do Itaqui está no top 4 em movimentação de cargas no ranking da Antaq

No primeiro semestre de 2021, o Porto do Itaqui subiu mais um degrau e agora está no top quatro dos portos públicos em movimentação de cargas, de acordo com o ranking da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), divulgado nesta semana. Com mais de 15 milhões de toneladas de cargas movimentadas, o porto público do Maranhão foi também o que mais cresceu, entre os dez maiores portos organizados, atingindo a marca de 32,29% em relação ao mesmo período do ano passado.

“Essa subida no ranking é fruto do trabalho da equipe EMAP e de todos parceiros que estão presentes nas diversas cadeias produtivas movimentadas pelo Porto do Itaqui. Os resultados desses primeiros meses fortalecem a tendência de fechar 2021 com mais de 27 milhões de toneladas movimentadas, mantendo a curva de crescimento”, afirma o presidente do Porto do Itaqui, Ted Lago.

As cargas com maior alta no Porto do Itaqui no semestre foram as de granéis líquidos, 90% acima do que foi movimentado no primeiro semestre de 2020 (e se considerarmos somente as operações de entreposto, o aumento chegou a 441%). Também tiveram crescimento as operações de soja (19%) e de carga geral (7%).

A movimentação de cargas no setor portuário do país cresceu 9,4% no primeiro semestre em relação ao mesmo período do ano passado, aponta o Estatístico Aquaviário da Antaq. Juntos, os portos organizados, terminais autorizados e arrendados movimentaram 591,9 milhões de toneladas no período.

Em relação ao perfil de carga, houve crescimento da movimentação de granel sólido (6,4%), granel líquido (11,6%), contêineres (16,3%) e carga geral solta (19,1%) na comparação com o primeiro semestre do ano passado.

A expectativa para o segundo semestre, segundo a Antaq, é de que os portos brasileiros movimentem 626 milhões de toneladas, fechando o ano com 1,218 bilhão de toneladas, o que representa aumento de 5,5% em relação ao ano passado.

Fonte: http://web.antaq.gov.br/anuario/