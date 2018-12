Por educação de qualidade, Flávio Dino defende maior colaboração entre estado e municípios

O governador Flávio Dino participou, na manhã desta segunda-feira (10), da abertura do VI Fórum Estadual Extraordinário dos Dirigentes Municipais de Educação do Maranhão. O evento, que possui o tema “Qualidade e Equidade: desafios para o fortalecimento da educação pública no Maranhão”, foi realizado no Hotel Abbeville, em São Luís.

Promovido pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), o Fórum traz debates e palestras sobre regime de colaboração, Base Nacional Comum Curricular (BNCC), ações voltadas ao combate da evasão escolar, além do andamento de programas da gestão pública estadual já em curso no Maranhão.

Para uma plateia de secretários municipais, técnicos educacionais e conselheiros municipais de educação, o governador Flávio Dino defendeu a união entre as diferentes instâncias do poder público, em prol de uma educação pública de qualidade e que almeje a melhoria dos índices educacionais.

“A palavra-chave é colaboração, para que a gente possa melhorar cada vez mais os indicadores educacionais do nosso estado. Precisamos de um trabalho articulado, uma vez que não há compartimentos estanques, no que se refere a educação, ela é um sistema. O que se passa no município, influencia no estado e vice-versa. Precisamos fortalecer o regime de colaboração entre o estado e os municípios”, afirmou o governador Flávio Dino.

Na visão do secretário estadual de educação, Felipe Camarão, o país deve priorizar políticas que incentivem a alfabetização na idade certa, para corrigir uma série de distorções que se acumulam ao longo do tempo. “Herdamos um milhão de analfabetos absolutos, sem contar os analfabetos funcionais. Nesses últimos anos alfabetizamos quase 100 mil pessoas e ainda temos muito a percorrer”, disse.

É preciso ainda, segundo Camarão, fortalecer o Ensino Médio, com a ampliação de escolas em tempo integral e políticas direcionadas para o aumento do rendimento dos alunos. “Planejamos um desenvolvimento sustentável da educação no Maranhão, para que programas tenham continuidade e as experiências sigam exitosas”, garantiu.

De acordo com o presidente nacional da Undime, Alessio Costa Lima, a qualificação dos professores, uma das políticas de investimento do Maranhão, é um dos caminhos para conseguir resultados efetivos. “A educação é um terreno bem complexo. Investir na formação dos professores é uma escolha bastante acertada, porque de fato não existe educação de qualidade sem professores bem preparados, motivados para o exercício da função docente”, assegurou.

Ao final do evento, o governador Flávio Dino recebeu das mãos do professor Antônio Magno Melo, presidente da Undime Maranhão, uma homenagem pelos grandes investimentos realizados na educação maranhense nos últimos anos. “É uma gestão que mostra o que nós precisamos, que é enxergar a realidade dos municípios e oferecer uma educação de qualidade a essas crianças”, defendeu Melo.​