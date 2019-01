População comemora entrega da MA-135 integrando Paulino Neves à Rota das Emoções

Os moradores de Paulino Neves e Barreirinhas comemoram a entrega da MA-135 feita pelo governador Flávio Dino na terça-feira (15). Além de encurtar distâncias, a estrada fortalece ainda mais o turismo para a Rota das Emoções. “Paulino Neves fazia parte da rota do Maranhão, mas agora, com a estrada e a ponte, faz parte das rotas turísticas do Brasil, junto com Tutóia, Água Doce e Barreirinhas”, afirmou o governador durante a entrega.

O motorista Bernardo Marques costuma passar rotineiramente pela região, ele comemorou a entrega da obra. “Antes dessa estrada era uma dificuldade vir de carro, ficava atolando na estrada, era muito difícil, agora eu faço em dez ou quinze minutos no máximo”, contou.

Para o professor Emanuel de Jesus, que mora em Paulino Neves, a obra realizada através da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Sinfra) representa um grande marco para a cidade. “A estrada foi um marco importante. Era muito difícil ir para Barreirinhas, tinha que ir pelas dunas, pela areia. Hoje vai de carro, de moto, de bicicleta”, declarou.

Emerson Nascimento, morador de Barreirinhas, conhece bem de perto as dificuldades do trajeto antigo que demorava várias horas e agora com a nova estrada tudo está mais fácil. “Carro atolava, era muito difícil pra você conseguir andar pelo terreno de areia. Hoje está uma maravilha, essa estrada é um sonho”, comemorou ao explicar que agora gasta cerca de 30 minutos.

Além das cidades de Paulino Neves e Barreirinhas, diversos povoados também foram beneficiados com a entrega da MA-315.

Turismo fortalecido

O trabalho realizado pela Sinfra diminuiu o tempo do percurso entre as cidades e proporcionou mais conforto para turistas que visitam o local. O trecho entre as duas cidades tem um peso turístico muito forte, já que o trajeto faz parte da Rota das Emoções.

A cidade de Paulino Neves faz parte da chamada Região das Areias e é cortada por vários trechos com dunas e pequenas lagoas. Com uma beleza natural única que forma os Pequenos Lençóis Maranhenses, o roteiro faz parte da Rota das Emoções junto com as cidades de Barreirinhas, Tutóia, Araioses, Santo Amaro e Água Doce do Maranhão, além de ligar como rota alternativa o Maranhão com os Estados do Piauí e Ceará.

“A estrada faz parte da Rota das Emoções, uma estrada que era feita em trilha, com condições difíceis e agora integramos o Maranhão nessa importantíssima rota turística trazendo ainda geração de emprego e desenvolvimento social”, reiterou o secretário da Sinfra, Clayton Noleto.

Ecorodovia

Para realizar a pavimentação na região das dunas, o Estado investiu mais de R$ 9 milhões, nos 38 quilômetros da via. Nos 10 quilômetros em que não possui asfalto, o Governo firmou uma parceria com a empresa Ômega para que fosse feito o revestimento com bloquete, que são blocos de concreto, em todo o perímetro urbano entre os povoados, já que essas são as áreas que estão entre as dunas. Com todo o trabalho voltado para o mínimo impacto no meio ambiente, a MA-315 é primeira ecorodovia do Maranhão.

Mais investimentos

Além da inauguração da rodovia, o Governo do Estado também entregou os certificados de concludentes do Curso de Bombeiro Hidráulico, no âmbito do Programa Qualificação para o Trabalho. Também foi entregue a Escola Municipal São Francisco Xavier, já adaptada com Sistema de Abastecimento de Água, além de Títulos de Domínio de Imóveis Rurais, beneficiando as famílias dos povoados Buriti e Guajiru.