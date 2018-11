Polo do IEMA em Pindaré-Mirim abre novas vagas para cursos técnicos

Novas vagas abertas para cursos no Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IEMA), polo do município de Pindaré-Mirim. São oferecidas 160 vagas para o ano letivo de 2019 em cursos técnicos na área de Gestão de Negócios, Recursos Naturais e Gestão de Saúde. A unidade oferece vagas nos cursos de agropecuária, meio ambiente, serviços jurídicos e recursos pesqueiros. As inscrições estão abertas até dia 29 de novembro.

O processo seletivo do IEMA representa uma oportunidade aos nossos jovens que têm interesse nesta modalidade de ensino, que soma educação formal e profissional com os cursos oferecidos, pontua o reitor da rede IEMA, Jhonatan Almada. “Na rede de institutos os alunos vivenciam a educação e um modelo pedagógico inovador, oportunidade de realizar um projeto de vida, construir e realizar seus sonhos. É isso que o IEMA representa”, destaca o reitor.

Segundo o gestor do polo, Carlos Alberto Gonçalves, 90% dos alunos do polo são da comunidade, o que para ele é um diferencial importante da rede IEMA. “É motivo de orgulho e alegria ver que este governo prioriza as pessoas mais carentes, dando-lhes oportunidade de estudo e formação, além de somar para elevar sua autoestima e dignidade. Paralelamente, contribui com a sociedade uma vez que forma pessoas com o devido conhecimento para o mercado de trabalho na região”, enfatiza. A unidade plena de Pindaré-Mirim tem capacidade para 386 alunos.

A lista de classificados será divulgada 14 de dezembro, no site do IEMA. As matrículas se realizam de 7 a 11 de janeiro de 2019 e o calendário acadêmico do ano letivo será divulgado no período. As atividades do IEMA são realizadas de segunda a sexta-feira, em tempo integral, totalizando 10 horas diárias – das 7h30 às 17 horas.

No ato da matrícula, o selecionado deve apresentar documentos pessoais (RG, CPF, comprovante de residência, duas fotos 3×4, certidão de nascimento); certificado de conclusão do Ensino Fundamental (original e cópia) ou declaração original deste com data a partir de janeiro de 2019.

Os alunos têm direito às refeições e área adequada para descanso na própria unidade onde farão o curso. Ao final, o estudante conclui simultaneamente a profissionalização técnica e o Ensino Médio. As inscrições podem ser feitas no site do IEMA acessando o link http://web.iema.ma.gov.br/seletivo_iema/login.

O polo de Pindaré-Mirim é uma das 13 Unidades Plenas da rede de institutos, que tem como diferencial aliar o Ensino Médio à educação técnico-profissionalizante e em tempo integral. As unidades em Axixá, Bacabeira, Brejo, Cururupu, Matões, Timon e São Luís também estão com inscrições abertas para o próximo ano, totalizando 1.260 novas vagas na rede plena do Iema para 2019.

Educação e profissionalização

O IEMA foi criado em janeiro de 2015, com o objetivo de ampliar a oferta de educação profissional técnica de nível médio no Estado. A rede conta com infraestrutura, equipamentos e pessoal para o desenvolvimento de cursos técnicos integrados ao ensino médio, considerando as necessidades locais e as prioridades estratégicas do Maranhão.

O IEMA está organizado nas Unidades Plenas de Axixá, Bacabeira, Coroatá, Pindaré-Mirim, São José de Ribamar, São Luís-Centro/Itaqui Bacanga, Timon, Santa Inês, Brejo, Presidente Dutra, Matões, Cururupu e Unidades Vocacionais de Açailândia, Bequimão, Caxias, Carolina, Codó, Imperatriz, Pedreiras, Pinheiro, Ribeirãozinho e São Luís-Praia Grande/Escola de Cinema/Estaleiro Escola. A rede também atua em parceria com prefeituras, associações, sindicatos e movimentos sociais, alcançando mais de 70 municípios.