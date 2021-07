Policlínicas do Governo contabilizam mais de 1,9 milhão de atendimentos, em 16 meses

Entre janeiro de 2020 e abril de 2021, a rede de Policlínicas implantadas pelo Governo do Estado ultrapassou a marca de 1,9 milhão de atendimentos. No total, são 11 unidades da rede, sendo cinco cobrindo a Região Metropolitana de São Luís. Os números correspondem a atendimentos ambulatoriais, internação, além de agendamentos.

O Governo do Estado garantiu Policlínicas tanto em São Luís – unidades do Diamante, Vinhais, Vila Luizão, Cidade Operária e Cohatrac – quanto no interior do estado – com unidades em Santa Inês, Presidente Dutra, Matões do Norte, Lago dos Rodrigues, Barra do Corda e Açailândia. A rede da capital responde por mais de 1 milhão de atendimentos no período. Com a implantação das Policlínicas, o Governo do Estado conseguiu ampliar em mais de 70% o acesso a especialidades médicas diversas, alcançando as principais regionais do Maranhão.

As Policlínicas são uma estratégia da gestão estadual para oferecer atendimento de qualidade à população, com acompanhamento em várias especialidades. A proposta é expandir ainda mais os serviços. Os resultados apresentados ao longo dos anos, mostram ser essa uma estratégia acertada com impactos positivos na vida dos maranhenses, avalia o secretário de Estado de Saúde (SES), Carlos Lula.

“Com as Policlínicas, o Governo possibilitou, inclusive, zerar a busca por especialidades como ortopedia, neurologia e cardiologia, que são muito procuradas e, agora, oferecidas também na rede de Policlínicas. Essa rede veio dinamizar o acesso à saúde, garantir que mais pessoas possam usufruir serviços na rede pública estadual e desafogar unidades antes muito demandadas. Integra um processo de ampliação do sistema que o governador Flávio Dino projetou e vai prosseguir”, pontua Carlos Lula.

Na lista de especialidades atendidas pela rede de Policlínicas estão: cardiologia, endocrinologia, ortopedia, ginecologia, gastroenterologia, dentre outras; as unidades dispõem, ainda, do Serviço de Apoio ao Diagnóstico, com exames de imagens e laboratoriais; além de exames cardiológicos.

Nas unidades também são realizados acompanhamentos de pessoas com doenças como diabetes. O tratamento está disponível no Espaço do Diabético, na Policlínica Diamante, em São Luís. A rede de Policlínicas na capital é administrada pela Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares (Emserh).

Marcações

Agendamentos podem ser realizados pelo Disque Saúde, no (98) 3190-9091; presencialmente nos guichês do Procon/Viva; e no site ou no aplicativo Procon MA. É preciso ter o RG, o cartão do SUS e o encaminhamento para a consulta ou exame (exceto para clínica geral, ginecologia e pediatria).