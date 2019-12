Poesia do cordelista Bráulio Bessa encanta público do Natal do Maranhão

A Praça Dom Pedro II, no “coração de São Luís”, parece pequena para o grande número de maranhenses e turistas que diariamente visitam a Vila Natalina, montada em vários pontos do Centro Histórico da capital. Neste sábado (14), uma programação pra lá de especial atraiu ainda mais gente. Centenas de pessoas foram conferir de perto a grande atração da noite, o poeta cordelista Bráulio Bessa, famoso nacionalmente por divulgar a cultura nordestina na Internet e em um quadro semanal no programa Encontro com Fátima Bernardes, da TV Globo.

No palco montado em frente ao Tribunal de Justiça, Bráulio Bessa mesclou a riqueza da rima do cordel com a mensagem de esperança e de amor ao próximo que fazem parte da magia do Natal.

“Eu acho que a poesia tem um poder muito forte de abraçar as pessoas. Uma vez pediram para eu definir o que era minha poesia e eu fiquei aperreado, não sabia dizer. Na hora eu falei que era um abraço, porque um abraço tem um poder de se adaptar e fazer bem a qualquer pessoa. E isso dialoga muito com esse espírito de Natal, de abraçar, de falar de solidariedade, de amor ao próximo, de esperança principalmente”, disse o poeta.

Autor dos best-sellers “Poesia que Transforma” e “Poesia com Rapadura”, Bráulio Bessa ficou conhecido como “embaixador do Nordeste” ao se tornar um fenômeno da Internet com vídeos de resgate à tradicional cultura da literatura de cordel.

No show em São Luís, Bráulio Bessa bateu papo com Moizes Nobre, expoente maranhense da literatura de cordel. O poeta cearense se disse “apaixonado pela cultura e pelo povo” do Maranhão. Para ele, estar em São Luís é como estar em casa.

“Eu sou apaixonado por cultura popular. Eu sou um cara que sempre lutei muito para levar a cultura do Nordeste o mais longe possível. Comecei um projeto em 2011 na Internet para falar de cultura nordestina. Eu sou completamente apaixonado pela cultura daqui, pelo povo daqui. Eu acho muito parecido, inclusive, com o povo do Ceará. Então, quando eu estou aqui, eu me sinto realmente em casa”, frisou.

Programação diversificada

O show com o cordelista cearense encantou ainda mais o público que tem comparecido ao Natal do Maranhão. Desde o dia 31 de novembro, um grande público lota o espaço para conferir a programação diversificada, que nos finais de semana inclui, além do videomapping, desfiles natalinos, bandas de fanfarras, contação de histórias, show de fogos e um papai noel gigante, um dos grandes destaques da festa este ano.

O vendedor Jonatan Andrade e a esposa Leidiane Carvalho estavam lá e aprovaram a programação do Natal do Maranhão. Para Jonatan, o mais importante é a mensagem de união que a festa transmite.

“É muito bom por trazer o espírito natalino de volta a São Luís do Maranhão. Eu achei muito legal. Está unindo a população em tempo de muito conflito. O espírito natalino traz amor e paz para o coração das pessoas”, afirmou.

O autônomo Weslly Reis levou toda a família para a Vila Natalina. Ele elogiou a diversidade de atrações, a organização e a segurança do evento.

“Realmente estava precisando disso. Desde o ano passado eles vem fazendo essa festa de natal, fora outras festas culturais. O que mais chamou atenção foi a programação, bem diversificada e o povo que está colaborando e participando. A festa está organizada, tem segurança. Bem legal, estou gostando muito”, pontuou Weslly.

O Natal do Maranhão é uma realização do Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura de São Luís. A programação completa está disponível no site cultura.ma.gov.br e nas redes sociais do Governo do Maranhão e da Secretaria de Estado da Cultura (Secma).