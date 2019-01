Pelo quarto ano consecutivo, Réveillon de Todos tem zero ocorrências graves

Com um planejamento integrado do trabalho das forças policiais, o circuito oficial do Réveillon de Todos teve zero ocorrências graves registradas pelo quarto ano consecutivo. Os dados são do Batalhão de Polícia Militar de Turismo (BPTur), que cobriu os eventos ao longo da orla marítima, na Avenida Litorânea, e também no Centro Histórico. A partir das ações integradas, foram realizadas abordagens a veículos e revistas a pessoas, guarda em pontos suscetíveis a ocorrências, orientação ao público, além de ações preventivas contra assaltos.

“O planejamento nestes períodos de maior movimentação de público sempre é realizado com antecedência para que se cumpra uma agenda sem prejuízos à segurança e ao ir e vir das pessoas. A exemplo dos anos anteriores, nestes quatro anos da gestão, o que se observa é a continuidade deste resultado. Festas populares sem registros de crimes graves”, destacou o comandante geral da Polícia Militar, coronel Jorge Luongo.

Promovido durante todo o período das festas de Ano Novo, as operações do sistema de segurança foram intensificadas nos dias 31 de dezembro e 1° de janeiro, para o grande evento de concentração e Show da Virada, nas praias de São Marcos, Calhau, Meio e Araçagi, se estendendo até o dia 2 de janeiro. A estrutura policial contou com militares em viaturas e motos, equipe da cavalaria e a pé, e efetivo do Centro Tático Aéreo (CTA). O Corpo de Bombeiros reforçou os trabalhos com ambulâncias, viatura de combate a incêndio, viatura de resgate e salvamento, embarcações, quadriciclos, além de veículos de apoio.

Em atividades realizadas por militares a pé, bicicletas e motorizado (trollers e motocicletas), o BPTur promoveu abordagens a coletivos e demais veículos, além de pedestres. Ainda, policiamento ostensivo e monitoramento em pontos turísticos e áreas adjacentes. A nova modalidade incluída na corporação, onde policiais atuam em bicicletas, reforçou o trabalho.

Os militares e guarda-vidas do Corpo de Bombeiros foram distribuídos ao longo da área de eventos. Em operação na orla, as equipes registraram casos de menor grau, entre estes, incêndio em vegetação, vazamento de gás em barraca, crianças perdidas e queimadura biológica (água-viva). O efetivo realizou atendimentos pré-hospitalares e a pessoas sob efeito de bebidas alcoólicas, além de abordagens e orientação ao público.

“A finalidade destas operações específicas é reduzir o tempo de resposta para atendimento de ocorrências, bem como evitar acidentes de forma geral”, esclareceu o comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão (CBMMA), coronel Célio Roberto de Araújo.

O resultado eficiente é fruto do trabalho integrado entre as estruturas que compõem a Segurança Pública, reiterou o comandante do BPTur, coronel Honório Carvalho. “Sendo um período de grande movimentação de pessoas e quando ocorrem diversas atividades na cidade, o planejamento é sempre reforçado, intensificado e organizado antecipando as programações”, declarou.