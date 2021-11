Pavimentação da rodovia entre Passagem Franca e Pastos Bons interliga mais de sete municípios

São 42 quilômetros de pavimentação nova e um sonho realizado, segundo os moradores da MA-034, entre Passagem Franca a São João dos Patos. A obra facilita a vida de 68 mil habitantes de Passagem Franca, São João dos Patos e municípios vizinhos como Nova Iorque, São João dos Patos, Barão de Grajaú, Paraibano e Sucupira do Riachão.

Gaspar Melo da Silva, de São João dos Patos, há mais de 15 anos, conta das dificuldades encontradas para resolver as necessidades básicas dos municípios. “Aqui era só buraco, pau, pedra, areia. Era muito ruim. Para resolver qualquer necessidade era muito difícil”, lembra. Agora, depois do asfalto, eles chegam de qualquer veículo. “Está muito mais fácil, passa carro, moto, bicicleta. Eu gostei da obra”, avaliou.

Outro benefício é que a viagem até Teresina também ficou muito menor. O trajeto deduzido é de 100 quilômetros da distância, o que motivou a população até a construir novas casas. “É muito mais prático. A estrada está 100%, muito bonita. Eu aproveitei para fazer minha casa e logo, logo ela estará pronta, junto com a nova estrada”, conta Daniel Santos, morador de São João dos Patos

Os serviços de pavimentação foram executados pela Secretaria da Infraestrutura (Sinfra), em parceria com o Comando Geral do Exército e entregue no sábado (6). “Entregamos mais uma grande obra para população, que vai levar mais desenvolvimento e integração social. É assim que temos combatido a crise econômica nacional: com trabalho”, disse o secretário da Sinfra, Clayton Noleto.

A rodovia também recebeu sinalização horizontal e vertical, garantindo maior segurança e conforto para as pessoas que precisam se locomover, garantindo o direito de ir e vir dos moradores e, consequentemente, o acesso a outros serviços públicos com melhor acesso a escolas, unidades de saúde e segurança e maior agilidade para o transporte da produção agrícola.

Outros trechos da MA-034 também receberam investimentos do Governo do Maranhão como Baú/Matões entregue à população; atualmente a construção da ponte sobre o Rio Corrente e o trecho em andamento de melhoramento e pavimentação de Buriti Bravo a Brejo de São Félix.

Mais investimentos

Além da pavimentação da rodovia, houve melhoramento de um quilômetro de pavimentação de uma via dupla e outro de pista simples em São João dos Patos, vias que ligam a 034 a BR-230. Já em Passagem Franca, foi realizado um quilômetro de pista dupla, interligando cidade à rodovia 034