Patrulha Maria da Penha tem reconhecimento nacional por combate à violência contra mulher

A Patrulha Maria da Penha, da Polícia Militar do Maranhão (PMMA), recebeu um importante reconhecimento nacional. Na última quarta-feira (31), o grupamento especializado no combate à violência contra a mulher foi premiado com o selo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). O projeto maranhense concorreu com outras 106 iniciativas inscritas.

O selo FSBP de Práticas Inovadoras no combate à violência contra a mulher é concedido a notórias iniciativas na temática e a Patrulha Maria da Penha foi escolhida na categoria destinada a Agentes Públicos de Segurança na ativa. A solenidade oficial de entrega do selo será realizada em dezembro deste ano.

Para a comandante de Segurança Comunitária e coordenadora estadual da Patrulha, a Cel Augusta Andrade, o reconhecimento é um estímulo ao trabalho desempenhado, que será inclusive ampliado. “Recebemos a notícia com muita felicidade, foi uma forma de valorização por esse trabalho inovador de combate à violência contra a mulher e um incetivo, para nós que já iniciamos, junto com o governador Flávio Dino, o planejamento para expansão da Patrulha para outras regionais”, afirmou a Cel.

Patrulha

Instituída pelo Decreto 31.763, de 20 de maio de 2016, a Patrulha Maria da Penha é uma iniciativa do Governo do Estado do Maranhão, por meio das Secretarias Estaduais de Segurança (SSP) e da Mulher (SEMU). Os órgãos selecionaram e qualificaram policiais para lidar com mulheres em situação de violência doméstica; além da estruturação física para funcionamento da Patrulha.

Atualmente, a Patrulha é composta por 23 policiais e conta com suporte de duas viaturas exclusivas, que realizam atendimentos como visitas e rondas nas residências das vítimas de violência doméstica, evitando que agressores descumpriram as medidas protetivas.