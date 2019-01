Palácio dos Leões espelha rosto e sorriso do povo durante a posse de Flávio Dino

O povo esteve presente na posse do governador Flávio Dino, na terça-feira (1º), de várias maneiras: presente no local, acompanhando pelas redes sociais, pela TV e pelo rádio. A novidade da presença do povo foi nas projeções exibidas na fachada do Palácio dos Leões após a cerimônia de posse.

Após o discurso de Flávio Dino em frente ao Palácio, houve uma exibição do vídeo mapping, que projeta imagens gigantes na fachada do prédio. Desta vez, o tema foi especial: o rosto, o sorriso e as expressões do povo maranhense.

Parte das imagens foi retirada do livro “O fim do desenxergar”, com histórias de moradores das cidades do Mais IDH, que leva diversas ações para melhorar a qualidade de vida nos 30 municípios mais carentes do Maranhão.

O livro tem texto de Xavier Bartaburu e fotos de Fellipe Neiva. São essas imagens que foram projetadas na fachada do Palácio dos Leões. E também foram exibidas imagens feitas pelos fotógrafos Handson Chagas e Gilson Teixeira.

A ideia foi mostrar quem realmente é o dono do Maranhão: o povo. É para ele também que são feitas as ações do Governo do Maranhão. As imagens foram acompanhadas da canção Oração Latina, de César Teixeira.

