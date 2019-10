Palácio dos Leões bate novo recorde de visitantes

Sede do Governo do Maranhão, o Palácio dos Leões bateu novo recorde de visitantes a seu acervo cultural. De 1º de janeiro ao dia 15 de outubro deste ano, o local recebeu 78 mil visitantes. É mais do que o ano de 2018 inteiro, com 74 mil visitantes.

O número de visitantes tem crescido ano a ano. O Palácio está aberto ao público em geral de terça-feira a domingo. Até 2015, o museu abria uma vez por semana, em um único turno.

“Convido a que visitem o Maranhão, terra de encantos”, disse o governador Flávio Dino. O Palácio fica no Centro Histórico de São Luís.

Para a diretora do Museu do Palácio dos Leões, Anna Carolina Vieira, “é muito importante essa valorização que o governo dá para a questão da cultura. Levar a cultura para a categoria a que ela pertence, de direito fundamental”.

Ela diz que há um esforço permanente para aumentar o fluxo de visitantes: “Isso passa por um planejamento do governo de acessibilidade dentro dos museus. O Palácio é um lugar acessível, tem os elevadores, tem o agendamento com as escolas”.

“A gente faz todo um trabalho de divulgação para dizer que, sim, o Palácio está aberto ao povo. Para que conheçam e para aproximar o poder público do povo”, acrescenta.

Atrativos

Móveis, pinturas, vasos e tapeçarias que remetem aos séculos 18 e 19 são alguns dos atrativos dos salões do museu do Palácio dos Leões.

Na visita guiada oferecida pela casa de cultura, é possível conhecer espaços como o Salão Dourado, onde as peças têm detalhes em ouro; o Salão de Música, com um piano de cauda e teclas de marfim; o Salão Nobre, onde o governador do Estado recebe autoridades e comitivas de outros estados e países; o Salão de Banquete, que tem vista para o jardim do Palácio; e a galeria de obras de arte como a pinacoteca de Artur Azevedo.

Visitação

Localizado em um dos marcos da fundação de São Luís, na atual praça Pedro II, Centro Histórico de São Luís, o Palácio fica aberto para visitação de terça a sexta-feira, das 9h às 18h e aos sábados e domingos das 9h às 17h.

Grupos de mais de 15 pessoas ou visitas escolares podem ser agendadas pelo telefone (98) 2108-9108. As ligações podem ser feitas de segunda à sexta-feira, entre as 13h e 17h.

Há também o agendamento pelo sistema Circuito de Visita Cultural, que pode ser acessado no endereço: http://www.cultura.ma.gov.br/portal/eventos/2016/agendamento/