PAES 2021: Primeiro grupo realiza prova em clima de tranquilidade

As provas em etapa única do Processo Seletivo de Acesso à Educação Superior da Universidade Estadual do Maranhão (PAES/UEMA) aconteceram no domingo (4) em clima de tranquilidade para o primeiro grupo. Por conta da pandemia da Covid-19, os candidatos inscritos foram divididos em dois grupos. Metade realizou a prova no domingo e o restante nesta segunda-feira (5).

Aproximadamente 24 mil candidatos faziam parte do primeiro grupo de prova. E um total de quase 60% desse quantitativo compareceu aos locais de prova.

O tema da redação da etapa única de domingo foi “É possível pensar em um Brasil contemporâneo com “B” maiúsculo sem os males que se enraizaram desde o passado?”.

“A prova transcorreu dentro da normalidade, atendendo aos protocolos de biossegurança, que foram previamente divulgados tanto para os candidatos quanto para os prestadores de serviços”, explicou a presidente da Comissão do Processo Seletivo de Acesso à Educação Superior, Márcia Cristina Gomes.

“Estudei durante toda essa pandemia em casa mesmo, me preparei para este momento. E, como é a segunda vez, já vim sabendo mais ou menos como funciona e a expectativa é alta de que vou conseguir”, destacou Ana Clara, 20 anos, que veio de Minas Gerais tentar uma vaga no curso de Medicina.

Para a candidata Hellen Nunes, 19 anos, que escolheu também o curso de Medicina, as expectativas são boas. “Coração acelerado, mas tudo vai dar certo. Devido à pandemia, tive mais tempo para estudar, mais tempo de aprendizado. Agora é hora de aplicar o que estudamos e dar nosso máximo para entrar na melhor universidade”, disse.

Fizeram a prova, no domingo, os candidatos que optaram por um dos seguintes cursos: Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia da Computação, Engenharia de Produção, Arquitetura e Urbanismo, Matemática Licenciatura, Física Licenciatura, Curso de Formação de Oficiais – CBMMA, Química Licenciatura, Engenharia de Pesca, Agronomia Bacharelado, Ciências Biológicas Licenciatura, Medicina Veterinária, Enfermagem, Medicina, Zootecnia, Educação Física Licenciatura, Ciências Naturais Licenciatura e Curso Superior de Tecnologia em Alimentos.

Segundo grupo

Nesta segunda-feira (5) é a vez dos candidatos que escolheram uma dessas opções: Letras Licenciatura em Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Literaturas – com opção de prova de língua estrangeira em Inglês/ Letras Licenciatura em Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa – com opção de prova de língua estrangeira em Inglês; Letras Licenciatura em Língua Portuguesa, Língua Espanhola e Literaturas – com opção de prova de língua estrangeira em Espanhol; Letras Licenciatura em Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa – com opção de prova de língua estrangeira em Espanhol; Pedagogia Licenciatura; Música Licenciatura; Direito Bacharelado; Administração Bacharelado; Ciências Contábeis Bacharelado; Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial; História Licenciatura/ Geografia Licenciatura e/ou Bacharelado; Engenharia Florestal; Curso Superior de Tecnologia em Agronegócios; Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental; Ciências Sociais – Bacharelado e/ou Licenciatura; Curso de Formação de Oficiais – PMMA e Filosofia Licenciatura.

Os portões serão abertos às 12h. O início da realização das provas será às 13h e o término às 18h. O local de prova consta na confirmação de inscrição que está disponível no site https://www.paes.uema.br. O candidato deve portar documento de identificação com foto e utilizar máscara de proteção facial.

Ainda não conseguiu acessar seu cartão de confirmação de inscrição para verificar o local da sua prova? Confira a listagem no site do PAES (https://www.paes.uema.br/?p=2102).

A etapa única é composta de prova com 44 questões objetivas de múltipla escolha e redação. O PAES 2021 irá selecionar candidatos para os cursos de graduação, na modalidade presencial. São ofertadas 4.080 vagas para os campi da UEMA e 855 vagas para a UEMASUL.

Medidas de biossegurança

Além da divisão dos candidatos em dois grupos para evitar aglomerações, a UEMA adotou as seguintes medidas para aplicação do certame: disponibilização de álcool em gel 70% em vários pontos dos locais de prova; afastamento mínimo de 2 metros entre mesas e cadeiras individuais; realização de marcações em cada prédio para que seja mantido o distanciamento social durante o fluxo de pessoas nos dias das provas; dispor colaboradores para organizar as filas dentro ou fora de cada prédio; aferição da temperatura, na entrada de cada local da prova; restrição do número de candidatos por sala que não ultrapassará 40% de sua capacidade máxima.

A universidade também publicou orientações a serem seguidas pelos candidatos no dia da prova. As medidas são: utilizar máscara, de forma a cobrir a boca e o nariz; submeter-se a aferição da temperatura corporal para permissão de acesso ao local de aplicação da prova; higienizar as mãos com álcool em gel 70% que será disponibilizado nos locais de prova; substituir a máscara de proteção facial a cada 2 horas; evitar aperto de mãos, beijos e abraços; obedecer às demarcações de distanciamento (2 metros) e às orientações dos fiscais e coordenadores de prova sobre as medidas de segurança; levar sua própria garrafa, transparente e sem rótulo, devidamente abastecida com água; e apenas consumir alimentos secos durante a realização da prova.