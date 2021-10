Pacote de ações e obras do Estado marca os 60 anos de emancipação política de Lago do Junco

O município de Lago do Junco comemora 60 anos de emancipação política e, marcando a data, o Governo do Estado promoveu um conjunto de benefícios. Sob coordenação do governador Flávio Dino, foram entregues e anunciadas obras e serviços, beneficiando a população da cidade. Benefícios nas áreas de infraestrutura, cidadania, segurança, saneamento básico, dentre outras de impacto direto na vida das comunidades.

“Meus parabéns à cidade de Lago do Junco. Minha homenagem é de agradecimento, pois, é uma cidade que contribui muito para o nosso estado, para nossa economia, inclusive na área da produção familiar, do extrativismo. Por isso, estamos aqui, por um convite da prefeita e, para além de confraternizar com a população e autoridades do município, entregar uma série de obras. A prefeitura sabe que pode contar com nossa mão amiga, porque a união faz a força, e a parceria do Governo do Estado com a gestão de Lago do Junco é para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos”, frisou o governador Flávio Dino.

O governador pontuou obras na cidade, como a reforma completa do Mercado Municipal e do estádio de futebol; a pavimentação de ruas, com asfalto e bloquetes; ações diversas para impulsionar a agricultura familiar; e medidas de reforço à segurança do trânsito.

A prefeita Edna Fontes agradeceu pela atenção do governador. “Tenho a honra de receber nosso governador, nesse dia em que comemoramos o aniversário da nossa cidade. É um prazer a presença dele, uma alegria para a nossa população e somos muito gatos, por todo esse apoio e compromisso com nosso município”, enfatizou.

No pacote de ações para a cidade, foram entregues pelo governador Flávio Dino cestas de alimentos do programa Comida na Mesa; doação de 100 mil blocos intertravados de concreto para pavimentar vias em diversos povoados; entrega das chaves da viatura em reforço ao trabalho policial e de segurança; kits de irrigação; cartões do Vale Gás; e assinatura de Termo de Cooperação para capacitação e entrega de capacetes, como parte do programa Detran com o Povo.

A dona de casa Joelma Rodrigues recebeu o benefício do Vale Gás. “Estou muito feliz, porque veio em boa hora e estávamos precisando muito, fico agradecida pelo governo ter lembrado da gente, neste momento tão difícil e nos conceder esse importante benefício”, disse a moradora.

Para o produtor rural João Valdeci, que integra o sindicato rural da cidade, o momento é importante “por ser uma gestão que ajuda muito os trabalhadores do campo, seja os agricultores, extrativistas, pescadores, fazendo com que a gente participe dos programas sociais e tenhamos renda e trabalho”.