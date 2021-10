Paciente da rede estadual de saúde comemora 102 anos realizando sonho de conhecer o mar

O aniversário de 102 anos do senhor Francisco Braz Rodrigues foi mais que especial. Paciente do Hospital Geral da Vila Luizão, unidade que faz parte da rede da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Francisco ganhou de presente a realização de um sonho: conhecer o mar. Acompanhado da filha e de uma equipe multidisciplinar da unidade de saúde, ele não conteve a emoção durante o passeio.

“A sensação de levá-lo foi indescritível. Ele se emocionou com a nossa motivação e com o mar. É muito gratificante poder ajudar no bem-estar de nossos pacientes e nós ficamos todos muito felizes com a felicidade dele e da família. Sem dúvidas, isso irá cooperar não só para a melhora da saúde física dele, mas também a mental e emocional”, descreveu a fisioterapeuta e coordenadora multidisciplinar, Alexsandra Mesquita.

Francisco é natural da cidade de Pinheiro e há três meses ele se mudou para São Luís para morar com a filha. Pouco tempo depois, Francisco sentiu um mal-estar e precisou ser levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Paço do Lumiar. Lá constatou-se a necessidade de internação e por isso foi transferido para o Hospital Geral da Vila Luizão, onde recebeu o diagnóstico de Infecção de Trato Urinário (ITU).

Quando a equipe do hospital soube que a data do aniversário do paciente se aproximava e que ele tinha o sonho de conhecer o mar, uma verdadeira força-tarefa começou a ser mobilizada para que o plano pudesse ser concretizado. Para que o passeio fosse seguro, uma ambulância foi destacada e manteve-se a postos durante todo o momento, além de uma comitiva formada por fisioterapeuta, enfermeiro e técnico de enfermagem.

Segundo a filha do senhor Francisco, Iselina Marques, a iniciativa materializou o carinho dos profissionais com seu pai. “O meu pai já é um senhor de idade bem avançada, por isso ele tem dificuldade na fala, mas a expressão dele ao saber que conheceria o mar e a emoção dele ao ter realizado um sonho, isso tudo foi muito bonito. A equipe do hospital está de parabéns pela forma carinhosa com a qual estão cuidando do meu pai, tudo com muita atenção e profissionalismo”, declarou.

A experiência foi ainda mais especial com a ajuda de uma cadeira anfíbia cedida pelo Centro Especializado de Reabilitação (CER) do Olho d’Água, permitindo que Francisco aproveitasse ainda mais o passeio.