PAA Leite começa entrega no município de João Lisboa

Foi realizada, na terça-feira (17), a primeira entrega de leite do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) – modalidade leite no município de João Lisboa. Nesta quarta-feira (18) foram entregues 450 litros de leite que serão distribuídos para pessoas em situação de vulnerabilidade social e para instituições filantrópicas.

No início deste mês foi realizado o lançamento do Programa do Leite com a entrega de um caminhão, tanques de refrigeração e assinatura do termo de adesão dos municípios ao programa na região Carajás e Tocantina. Essa é mais uma ação do Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedes), com o objetivo de fortalecer a política de segurança alimentar.

Segundo o secretário adjunto de Administração e Finanças da Sedes, Edjahilson Souza, o trabalho continua avançando pelos municípios maranhenses e nos próximos dias novos municípios irão receber o leite.

“Em breve nós faremos a entrega na região de Porto Franco, com o apoio de cooperativas e empresas para que possam distribuir para Lageado, Estreito, São João do Paraíso e Campestre, além de outros municípios que entregaremos ainda nesta semana” disse Edjahilson Souza.

O programa, além de beneficiar as famílias com a distribuição do leite, também incentiva a produção leiteira na agricultura familiar, fortalece o setor produtivo local e reduz a mortalidade infantil. O prefeito de João Lisboa, Vilson Soares, esteve no ato e falou sobre a importância do programa.

“É um programa importante que vem beneficiando a população carente que precisa receber esse reforço nutricional. É importante também porque tem um efeito econômico, pois vai contribuir com o pequeno produtor que terá um mercado com garantia para onde fornecer”, disse Vilson Soares.

Para a secretária de Assistência Social de João Lisboa, Val Mota, a doação do leite vem para alegrar as famílias no momento de pandemia. “Hoje participamos desse momento histórico para o nosso município, onde iniciamos o Programa do Leite, que vai beneficiar a população em vulnerabilidade social agravada pela pandemia”, disse.

A irmã Teresinha, Representante da Instituição Sacramentinas, que cuida de crianças em João Lisboa, conta que o leite irá beneficiar até 400 crianças carentes. “Esse leite é muito importante, desde já a gente agradece ao Governo do Maranhão, ao secretário Márcio da Sedes e aos prefeitos envolvidos no programa. Esse leite é muito importante para nós, pois temos muitas crianças que realmente necessitam deste alimento”, disse irmã Teresinha.

Esse é o resultado de um trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos, criando parcerias para viabilizar a concretização do programa, que compra o leite do produtor local, acompanhado de assistência técnica, para enfim chegar com qualidade à mesa do beneficiário.