Othelino Neto e Carlos Brandão assumem interinamente o Governo do Maranhão

O governador Flávio Dino se ausentará do País de 15 a 19 de maio, em razão de sua agenda na London School of Economics and Political Science, participando como palestrante do Brazil Fórum UK 2019. Com isso, assume o governo, interinamente, o vice-governador Carlos Brandão, como determina o art. 59 da Constituição estadual.

Contudo, o vice-governador Carlos Brandão comunicou nesta terça-feira (14) ao presidente da Assembleia, Othelino Neto, que se licenciará do cargo de vice-governador nos dias 16 e 17 de maio, a fim de tratar de interesses particulares, sem remuneração.

Nesse período, quem assumirá o governo estadual será o presidente da Assembleia Legislativa, Othelino Neto.

No fim de semana (dias 18 e 19 de maio), Carlos Brandão reassume interinamente o Governo até o retorno do governador Flávio Dino, conforme previsto no art. 59 da Constituição do Estado.