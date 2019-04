“Os bombeiros fazem trabalho excelente”, diz moradora de Pedreiras prejudicada pela chuva

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil estão ajudando moradores que tiveram as casas invadidas pelas chuvas acima do normal nas últimas semanas. Entre as cidades que recebem o apoio, estão Trizidela do Vale e Pedreiras, que historicamente sofrem com as fortes chuvas.

“Os bombeiros fazem um trabalho excelente. No ano passado, eu passei por essa experiência e eles ajudaram a carregar minhas coisas. Como aqui é baixo, mesmo que não seja enchente grande, a gente é afetada. Mas o trabalho do Corpo de Bombeiros é excelente, tá de parabéns”, disse Veralice Salazar, 45 anos, que nasceu na região e mora em Pedreiras.

Juntos com equipes das prefeituras, os bombeiros estão vistoriando casas, levando moradores até abrigos e ajudando a transportar os móveis e eletrodomésticos das famílias.

Prevenção e emergência

O capitão Joel Machado, comandante do Corpo de Bombeiros de Trizidela do Vale, diz que o trabalho preventivo é feito ao longo do ano. E na época das chuvas, é feito o trabalho emergencial.

“Estamos na fase prática de remoção das famílias que têm as residências alagadas. Algumas famílias já foram mobilizadas para os primeiros abrigos e estamos agora fazendo a vistoria nas residências”, disse Machado.

Entre os bombeiros que atuam no local, estão alguns que fizeram parte da força-tarefa enviada a Brumadinho (MG) para localizar vítimas do rompimento da barragem na cidade.

“Fazemos trabalho de apoio às famílias porque já existem algumas ruas mais próximas do rio que têm casas alagadas. A gente também tenta convencê-los a sair antes que a casa seja inundada e provoque um transtorno maior”, afirmou o capitão.

De acordo com a moradora Maria Luzinete Penha de Lima, de 52 anos, “a gente se sente bem porque ajuda a gente, tá socorrendo quem precisa. Como é que a gente vai ficar sem eles? O coração da gente se abre mais”.