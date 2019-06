Orçamento Participativo prioriza setor agropecuário e agroindustrial no Médio Parnaíba Maranhense

Secretário Rubens Júnior em audiência do OP em Timon (Foto: Gabriel Torres)

Projetos para o desenvolvimento da agricultura, pesca, ovinocaprinocultura, pecuária, indústria, agroindústria e cerâmica foram tema da audiência do Orçamento Participativo no município de Timon, nesta terça-feira (25). Os debates vão gerar propostas que atendam as demandas dos municípios que integram a regional do Médio Parnaíba Maranhense. Participaram da audiência representantes das comunidades de Timon, Parnarama, Matões e Buriti Bravo. As propostas do ciclo de audiências vão compor o documento final do Orçamento para o quadriênio 2020-2023. Os encontros prosseguem até julho, contemplando demandas e sugestões dos 217 municípios do Maranhão.



O debate reforça o caráter democrático da gestão Flávio Dino e garante a devida participação dos maranhenses nas decisões importantes do Orçamento, avalia o secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid), Rubens Pereira Júnior, que representou o Governo do Estado no debate. “Nas discussões, serão definidas medidas de grande impacto para a melhor qualidade de vida dos maranhenses e desenvolvimento de suas regiões. A presença da população é indispensável para fortalecer o debate. O propósito é que as propostas que venham compor o Orçamento seja a imagem do que a população precisa”, pontuou o gestor. As propostas vão compor o Plano Plurianual de onde sairá o orçamento.

A promoção do turismo sustentável, melhoria da malha viária, implantação de programas sociais para estimular a geração de emprego e renda, promoção de ações de proteção ambiental, implantação de unidade regional do Corpo de Bombeiros, ampliação da oferta de cursos universitários e profissionalizantes de nível médio integram o conjunto de medidas solicitadas pelas comunidades do Médio Paranaíba Maranhense. A agenda desta terça-feira contou, ainda,com audiências nas cidades de Balsas (Região Geral de Balsas) e São João dos Patos (Sertão Maranhense).

O prefeito de Timon, Luciano Leitoa, avalia os encontros “como a oportunidade para que a população coloque suas demandas e possa solicitar da gestão pública a solução de seus problemas, a partir da proposição de sugestões que venham beneficiar o coletivo e somar para o melhor desenvolvimento de toda a região”.

Secretário de Luís Fernando em audiência do OP em Timon (Foto: Gabriel Torres)

“A comunidade, de modo geral, necessita de uma série de benefícios e termos esse momento de debate, de ter nossa voz ouvida e nossas sugestões de melhoria sendo discutidas é uma ação importante para todos. Fico feliz de participar desse momento”, destacou a vice-presidente da Associação Renascer, Catarina Oliveira, representando moradores da região.

O secretário de Estado de Programas Estratégicos (SEPE), Luís Fernando Silva, também esteve presente na audiência, representando o Governo do Estado, e destacou que com “as audiências o governo insere as comunidades neste importante debate sobre a utilização dos recursos públicos”.

Audiência do OP em Timon (Foto: Gabriel Torres)

Na próxima quinta-feira (27), as audiências serão realizadas em Caxias (Região de Timbiras), Paraibano (Sertão Maranhense) e Balsas (Região Geral de Balsas). Serão 35 audiências realizadas até o mês de julho, sempre das 8h às 17h, em regionais representativas dos 217 municípios do Maranhão.

O processo de participação popular é uma iniciativa do Governo do Estado, implantado desde o primeiro ano da gestão Flávio Dino e vem garantido direito de voz à sociedade civil no Maranhão.