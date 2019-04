Operação da polícia prende suspeitos de assaltar ônibus e bancos na Grande São Luís

Uma ação desenvolvida pelo Sistema de Segurança Pública do Maranhão resultou na prisão de suspeitos de assaltos a ônibus, roubos a bancos e furtos de veículos na Região Metropolitana de São Luís.

Os resultados da operação foram apresentados pelo secretário de Estado da Segurança Pública (SSP), Jefferson Portela, durante reunião na quinta-feira (4), no Palácio dos Leões, com o governador em exercício Carlos Brandão.

De acordo com o secretário, a ação envolveu forte atuação da Polícia Militar (PMMA) e da Polícia Civil do Maranhão, culminado com prisões em flagrante delito e em cumprimento a mandados expedidos pela Justiça.

Os suspeitos dos crimes serão apresentados às 10h da manhã desta sexta-feira (5), em coletiva de imprensa na Delegacia Geral da Polícia Civil, na Praia Grande. Entre eles, foram presos dois investigadores de Polícia Civil (que também terão seus dados divulgados durante a coletiva) e suspeitos capturados no Rio Grande do Sul.

Queda no número de homicídios

Jefferson Portela explicou que as prisões são resultantes de operações continuadas que a SSP vem realizando 24 horas por dia na Grande Ilha. Segundo o secretário, por meio dessas ações, a Região Metropolitana de São Luís registrou diminuição no número de homicídios. Foram 14 contabilizados no mês de março de 2019, queda que representa um recuo à índice que não era atingido há 11 anos.

“Tratamos na reunião sobre três aspectos: o combate a roubos a ônibus, roubos de veículos e roubos a bancos. Mostramos para o senhor governador em exercício a redução de todos esses tipos de crime”, explicou Portela.

O secretário também sinalizou que as ações em combate a assaltos a ônibus e quadrilhas especializadas em roubos de carros vão continuar.

“Está em curso uma ação de controle da circulação dos ônibus com barreiras montadas em toda a região metropolitana, 24 horas por dia, para diminuir esse índice de crime, e, claro, a prisão de quadrilhas especializadas em desmanche de veículos”, assegurou.

Carlos Brandão lembrou que essa operação foi elencada como prioridade pelo governador Flávio Dino, que está nos Estados Unidos para participar pela segunda vez como palestrante na Brazil Conference at Harvard & MIT (Massachusetts Institute of Technology), evento que reúne a comunidade brasileira de estudantes na cidade de Boston.

“Nós estamos acompanhando uma ação que o governo vem desenvolvendo antes do governador Flávio Dino viajar. Como essa operação vem acontecendo há uma semana, a gente está agora monitorando. O resultado tem sido extremamente favorável e a operação foi um sucesso”, comemorou Brandão.

Também participaram da reunião os secretários de Estado Marcelo Tavares (Casa Civil), Rodrigo Lago (Comunicação Social e Assuntos Políticos), além do procurador-geral do Estado, Rodrigo Maia e representantes do comando da PMMA e do Corpo de Bombeiros.