Operação da Polícia Civil na Cidade Olímpica cumpre mais de 30 mandados e prende 29 suspeitos

Mais de 50 mandados de prisão, busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Civil, no bairro Cidade Olímpica. Fruto da operação Derrama, na quarta-feira (20), os policiais conseguiram prender 29 suspeitos de crimes diversos, entre estes, 12 mulheres. Também foram cumpridos 31 mandados de apreensão. Contra o grupo pesam crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, assaltos e homicídios.

O coordenador da operação, delegado Henrique Mesquita, que é titular da Seccional Leste, pontua o êxito da operação. “Realizamos um trabalho investigativo de longo prazo, acompanhando os alvos, levantando endereços e identificando o paradeiro para efetuar as prisões. O sucesso do trabalho se deve à eficiência das equipes que investigaram com afinco. A investigação prossegue com o interrogatório dos detidos e a partir destes relatos, vamos apurar outros possíveis envolvidos. Essas prisões representam uma queda significativa para a facção que atua naquela área”, enfatiza o delegado.

O grande número de mulheres detidas – mais da metade dos suspeitos – resulta do papel complementar que possuem nos crimes. Segundo as investigações, as mulheres atuam fora do sistema penitenciário, em apoio aos companheiros presos. São responsáveis pelo repasse de informações, servem de porta-vozes e executam ordens diretas dos membros da facção. “As mulheres são o suporte dos companheiros presos”, disse o delegado.

Com o trabalho, chega a 50 o número de investigados presos desde o mês de setembro. Todos com envolvimento comprovado em facções criminosas, sendo que os principais líderes foram detidos e estão à disposição da justiça. O nome da operação se deve aos crimes de homicídio que ocorriam na área pela disputa de território entre as facções. “Hoje, esse índice de criminalidade é muito menor e operações desta natureza somam para manter a segurança e diminuir as ocorrências”, ressalta Mesquita.

A operação Derrama levou seis meses de investigações e reuniu mais de 160 policiais. Participaram equipes da Superintendência de Polícia Civil da Capital (SPCC), da Seccional Leste e do 18º Distrito – Cidade Olímpica, com apoio da Polícia Militar, do Centro Tático Aéreo (CTA), da Superintendência de Polícia Civil do Interior (SPCI) e delegacias da capital.

“A Superintendência da Capital tem intensificado esse tipo de trabalho investigativo, com foco no combate às facções que têm se espalhado nas principais áreas da periferia da Região Metropolitana”, reitera o titular da SPCC, delegado Carlos Alessandro Rodrigues.