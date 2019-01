Obras do Programa Mais Asfalto estão em andamento em 61 municípios

O Programa Mais Asfalto Vias Urbanas está com obras em 61 municípios maranhenses. Ao todo, são 433 quilômetros de requalificação asfáltica, num investimento de mais de R$ 165 milhões.

Com atividades realizada em todas as regiões do Maranhão, o programa é gerenciado pela Secretaria de Estado da Infraestrutura (Sinfra) em parceria com as prefeituras. Garante ruas pavimentadas, requalificadas e com melhores condições para a população.

As obras de requalificação asfáltica são de responsabilidade das prefeituras, mas de acordo com o secretário de Estado de Infraestrutura, Clayton Noleto, desde 2015, quando foi implantado, o programa Mais Asfalto já investiu em mobilidade urbana nos 217 municípios do Maranhão.

“Estamos desde 2015 ajudando os municípios com a mobilidade urbana, visto a crise que assola nosso país. Sensível, o governador Flávio Dino decidiu criar o programa Mais Asfalto que retira a lama e a poeira da porta da casa das pessoas e ainda dá acesso a serviços essenciais”, destacou Clayton Noleto.

No município de Açailândia, a Sinfra realiza obras de drenagem no bairro Pequiá. Antônio Augusto Santos mora há 16 anos na Avenida João Castelo, nesse bairro que, segundo ele, era comum os alagamentos. “Este ano, apesar de não estar pronto, já não alagou. Entrava água nas casas, era um sufoco para quem morava” reiterou o morador.

Mais investimentos

O Mais Asfalto é dividido em três subcategorias: Mais Asfalto Vias Urbanas, Mais Asfalto Manutenção e Conservação de Rodovias e Mais Asfalto Construção e Melhoramento de Rodovias. Em 4 anos, contabiliza 1.972 quilômetros de requalificação asfáltica, num investimento de R$ 600 milhões.