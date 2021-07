Obras de urbanização na Ponta do São Francisco geram novo cartão postal em São Luís

O Governo do Maranhão, por intermédio da Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid), segue avançando para a conclusão das obras de urbanização na Ponta São Francisco, em São Luís. Localizado às margens da Avenida Ferreira Gullar, o espaço, que antes era ocupado por palafitas, foi aterrado e, agora, está recebendo a construção de um completo centro urbanístico composto por praças com equipamentos de lazer, academia de ginástica e um cais de embarque e desembarque dos pescadores.

A obra, que é coordenada pela Secid, através do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), visa garantir dignidade e melhor qualidade de vida aos moradores.

Para Claudison Rocha, que reside na Ponta do São Francisco há 12 anos, as mudanças no local serão benéficas. “Aqui era um lugar esquecido de tudo e por todos. Agora, com essa obra, a área será um novo ponto turístico, aqui pertinho da minha casa. Estamos muito felizes, pois essa ação vai realmente transformar essa localidade”, ressaltou.

De acordo com o secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, Márcio Jerry, essa iniciativa faz parte da implementação de uma política de desenvolvimento local para promover melhores condições de vida dessa população que, há tempos, foi esquecida.

“É uma obra ampla de infraestrutura dessa região, teremos requalificação da área, além de equipamentos de esporte, lazer e geração de renda. Onde antes era palafita e lixo, será transformada em uma área revitalizada e digna de morar”, pontuou Márcio Jerry.

Com área total de 8.144,00 metros quadrados, o projeto de urbanização prevê a construção de um completo centro urbanístico composto por praças com academia de ginástica, playground, caramanchões e coretos de lazer, quadra de areia, bancos em madeira, lixeiras, estacionamento, rampas, ancoradouro, calçamento em blocos sextavados e coloridos, e áreas de paisagismo.

O espaço, que foi aterrado para receber a implantação do empreendimento, fica próximo da Ponte São Francisco e tem vista privilegiada para o Centro Histórico de São Luís.

“Com a determinação do governador Flávio Dino, seguimos avançando em mais uma etapa da urbanização da ponta do São Francisco, onde temos uma bela vista para o Centro Histórico de São Luís. É um local privilegiado e o fundamental é assegurar a melhoria das condições de vida à população da área. É uma obra completa que abrange desde moradias até praças com equipamentos públicos como quadras esportivas que já foram entregues. Obras que vão impactar positivamente toda a comunidade do São Francisco”, destacou Márcio Jerry.

Como parte da obra, a Secid entregou, recentemente, uma nova praça na área. O espaço urbanizado ganhou mobiliário urbano como bancos e caramanchões de lazer, playground, academia de saúde, calçamento com blocos de concreto na extensão da orla marítima e uma clínica odontológica do Projeto Sorrir, que será equipada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). Mais uma etapa da obra está prevista para ser inaugurada em setembro deste ano.