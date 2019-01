Obras de prolongamento da Litorânea avançam e chegam a nova fase

O prolongamento da Avenida Litorânea para instalação do BRT (Transporte Rápido por Ônibus) é a maior obra de mobilidade urbana intermunicipal do Maranhão. As obras já entraram em uma nova etapa.

O Governo do Maranhão, por meio da Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos (MOB), iniciou serviço de terraplenagem e aplicação de mantas e pedras de contenção no trecho de quase 2 mil metros na extensão. Vai da altura do Rio Pimenta até a Avenida São Carlos, entre a Avenida Litorânea e a Praia do Olho D’água.

“Estamos aplicando uma contenção com aterro de pedras e mantas que impedem tanto a saída de material para a praia, quanto a entrada de água e possíveis infiltrações que podem causar deformações no pavimento. É uma ação complexa em função da orla, da água e das particularidades da região”, explica o presidente da MOB, Lawrence Melo.

O prolongamento da Avenida Litorânea compõe a primeira fase de implantação do sistema de tráfego binário de transporte tipo BRT. Com investimentos de R$ 140 milhões, além do novo tipo de transporte, a obra vai requalificar a Avenida Litorânea e a Avenida dos Holandeses.

Será feita a instalação de ações de urbanização, paisagismo, ciclovias, calçadas, estacionamentos e áreas para caminhada numa extensão de 20 km, beneficiando os moradores de São Luís e das cidades de Raposa e Paço do Lumiar.

Rapidez e conforto

A requalificação das Avenidas Litorânea e Holandeses para implantação do BRT deverá encurtar em mais de 40 minutos as viagens diárias de milhares de usuários do serviço de transporte público intermunicipal na Grande Ilha.

O transporte tipo BRT vai interligar os municípios da região e melhorar a circulação do transporte coletivo metropolitano, com dois Terminais de Integração.

Para o presidente da MOB, Lawrence Melo, a economia de tempo é um dos grandes ganhos do novo tipo de transporte a ser implantado. “Nós temos hoje um grande gargalo na MA-201, mas com a concepção de integração de transporte que nós pensamos, os passageiros que utilizam o serviço intermunicipal nesse trecho economizarão no mínimo 20 minutos para ir e 20 minutos para voltar, usando o Sistema BRT”, diz.

“São ônibus biarticulados com tecnologia embarcada, trafegando por um corredor exclusivo e com sistema semafórico que garante que eles transitem sem interrupções, com sinal sempre verde. A determinação do governador Flávio Dino é para oferecermos uma alternativa eficiente de transporte público para a população”, acrescenta Lawrence.

Mais empregos

Com cronograma de conclusão em 24 meses, a implantação do Sistema BRT deve gerar centenas de empregos no setor de construção civil tanto em São Luís, quanto nos municípios da Ilha.

Para fazer a implantação da infraestrutura, a obra civil de ampliação da Avenida Litorânea já usa mão de obra de dezenas de trabalhadores. Nesse trecho, a obra utiliza material de pedreiras certificadas que são levadas do município de Bacabeira até o local da obra.

“É uma obra que já está gerando trabalho e renda para muitos trabalhadores, mas a maior parte dos empregos vai ser gerada com a fase de acabamento, que requer uma diversidade maior de mão de obra em função dos materiais que utilizaremos”, avalia Lawrence Melo.

Incremento no turismo

A implantação do BRT inclui a requalificação da orla. Além das obras de urbanização e paisagismo, o Governo do Maranhão iniciou o Projeto de Implantação de Barracas Padronizadas para uso de comerciantes na Praia do Araçagi.

“Nós conversamos com o presidente da Agência Executiva Metropolitana (Agem), Lívio Corrêa, que nos mostrou o projeto das barracas conjugadas que oferecem toda a infraestrutura para receber mais frequentadores. Isso atrai mais turistas e gera condições adequadas de trabalho para os comerciantes da região”, explicou Lawrence Melo.

A requalificação da Litorânea e a padronização do comércio no Araçagi se unem ao trabalho de despoluição da orla de São Luís, realizado desde o início da gestão Flávio Dino para ampliar a oferta de atrações turísticas na capital maranhense.