Obras de extensão da Avenida Litorânea seguem em dia mesmo com fortes chuvas

As obras da primeira etapa de prolongamento dos 1.800 metros da Avenida Litorânea continuam dentro do cronograma mesmo com as fortes chuvas em São Luís. A ação para instalação do BRT (Transporte Rápido por Ônibus) é a maior obra de mobilidade urbana intermunicipal do Maranhão. A equipe técnica da Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos (MOB), responsável pela execução, avalia que será possível manter o cronograma de entrega da primeira parte prevista já para o segundo semestre deste ano.

Com serviço de terraplenagem e aplicação de mantas e pedras de contenção no trecho de quase 2 mil metros na extensão, os trabalhos seguem com intervenções que vão da altura do Rio Pimenta até a Avenida São Carlos, entre a Avenida Litorânea e a Praia do Olho d’Água.

O presidente da MOB, Lawrence Melo, diz que “apesar das severas chuvas na Ilha, as etapas foram previstas no projeto, incluindo as precipitações pluviométricas. Contudo, se o período chuvoso permanecer intenso, pode acontecer a redistribuição das atividades e eventuais reordenamentos no cronograma”.

O prolongamento da Avenida Litorânea compõe a primeira fase de implantação do sistema de tráfego de transporte tipo BRT. Com investimentos de R$ 140 milhões, além do novo tipo de transporte, a obra vai requalificar a Avenida Litorânea e a Avenida dos Holandeses. A previsão da MOB é que todas as etapas para implantação do novo Sistema sejam concluídas até outubro de 2020.

“Todos os projetos básicos e executivos já estão elaborados, e, neste momento, está sendo realizado o serviço de terraplanagem e construção de contenção do aterro. Em seguida, vamos implantar a pavimentação de todo o trecho com a estrutura necessária”, diz Lawrence Melo.

Conheça o Projeto

O transporte tipo BRT vai interligar os municípios da Região Metropolitana e melhorar a circulação do transporte coletivo metropolitano, com dois Terminais de Integração. Para o presidente da MOB, a economia de tempo é um dos grandes ganhos do novo tipo de transporte a ser implantado.

A requalificação das Avenidas Litorânea e Holandeses para implantação do BRT deverá encurtar em mais de 40 minutos as viagens diárias de milhares de usuários do serviço de transporte público intermunicipal na Grande Ilha.

“Nós temos hoje um grande gargalo na MA-201, mas com a concepção de integração de transporte que nós pensamos, os passageiros que utilizam o serviço intermunicipal nesse trecho economizarão no mínimo 20 minutos para ir e 20 minutos para voltar, usando o Sistema BRT”, acrescenta Lawrence.