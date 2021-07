Obra do Governo do Estado está recuperando Capela de São Pedro

Por conta da pandemia, desde o ano passado o tradicional encontro de grupos de bumba meu boi não é realizado na Capela de São Pedro. O espaço, entretanto, continua a ser um dos principais redutos religiosos e culturais de São Luís e foi incluído nas ações do Programa Nosso Centro, do Governo do Estado.

Com isso, uma revitalização está sendo realizada no local, sob a responsabilidade da Agência Executiva Metropolitana (AGEM), órgão do Governo do Estado. A obra inclui tanto a Capela, quanto as estruturas que fazem parte do complexo. “São serviços essenciais, que irão reparar diversos pontos, incluindo escadarias e pátio”, explica o presidente da AGEM, Lívio Jonas Mendonça Corrêa.

Atualmente, a obra está em fase de construção do passeio e início da recuperação da estrutura metálica da cobertura e do gradil do entorno. Em seguida será iniciada a construção do muro de arrimo.

Ao todo, será revitalizada uma área de aproximadamente 4.500m². Os serviços a serem executados incluem recuperação de calçadas e da estrutura de contenção; instalações elétrica e hidráulica; pinturas; paisagismo; serviços complementares, além da recuperação da estrutura da Capela propriamente dita.