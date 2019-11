Novos jet skis dobram capacidade de atendimento dos Bombeiros na orla

Cinco jet skis foram doados pela Vale, fruto de Termo de Cooperação assinado com o Governo do Estado

O Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão (CBMMA) recebeu na manhã desta quinta-feira (7) cinco novos jet skis doados pela mineradora Vale como parte do Termo de Cooperação assinado entre o Governo do Maranhão e a mineradora, em reconhecimento aos serviços prestados pela corporação à população do estado. O vice-governador do estado, Carlos Brandão, participou da solenidade de entrega dos equipamentos de salvamento aquático.

O termo assinado em julho deste ano pelo governador Flávio Dino e pelo diretor-presidente da Vale, Eduardo Bartolomeo, prevê ainda a doação de novas embarcações de salvamento, botes infláveis, equipamentos de combate a incêndio, caminhões de combate a incêndio, ambulâncias e caminhonetes, totalizando o valor de R$ 8,14 mi.

“Nos sentimos muito honrados em doar esses equipamentos para o Corpo de Bombeiros do Maranhão, pois representa melhor qualidade de trabalho e agilidade nos atendimentos preventivos e de salvamento na orla de São Luís e em ocorrências no interior do Estado”, afirmou a gerente de Relações Governamentais da Vale, Vanessa Tavares.

O vice-governador Carlos Brandão comemorou as conquistas que, segundo ele, são frutos da boa relação que o Governo mantém com a iniciativa privada. “Estamos trabalhando de mãos dadas, Governo e iniciativa privada, para a construção de um estado melhor, com mais oportunidades e qualidade de vida para todos”, enfatizou.

Sentimento compartilhado pelo secretário de Segurança Pública, Jefferson Portela, que ressaltou o impacto positivo das aquisições no trabalho dos bombeiros. “São equipamentos que vão dobrar a capacidade de atendimentos realizados pelo Batalhão de Bombeiros Marítimos, dando mais segurança aos banhistas”, comemorou.

“Mais vidas salvas”. Esse será o principal impacto da chegada dos novos equipamentos ao CBMMA, segundo o comandante da corporação, coronel Célio Roberto. “Poderemos fazer com mais qualidade o trabalho de prevenção, abordando as pessoas nas praias, dando as orientações necessárias, e, em casos de emergências, teremos mais agilidade na prestação de socorro aos banhistas, garantindo maior efetividade nas ações de salvamento”, pontuou.